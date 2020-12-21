众筹价 279 元，米家智能电压力锅 2.5L 现已上线

IT之家12月21日消息 小米方面今日宣布，米家智能电压力锅 2.5L 现已上线，将于 12 月 23 日 10 点在小米商城/小米之家新品开启众筹，零售价 299 元，众筹价 279 元。

据介绍，米家智能电压力锅 2.5L 无论是煮饭还是炖肉都可以胜任，拥有 2.5 升的容量，锅身相当于家用餐盘大小（体积仅 241 x 231 x 267mm），能煮 1-8 碗米饭或 2 斤牛肉，可满足 1~3 人需求，支持 APP 智能食谱和多项安全保护。

除了煮饭，米家智能电压力锅 2.5L 还能用来煲汤、煮粥、炖肉，一锅满足你的美食需求。通过锅内增压，还能让肉类食物烹饪的更加软烂，让烹饪更加高效便捷。

米家智能压力锅采用高端粉体不粘涂层和 5 层内胆，支持 9 挡压力调节，可将锅内压力相比大气压提升 70kPa，有效提高水的沸点，由此实现 21 分钟煮好饭，50 分钟把牛肉炖烂。



IT之家了解到，米家智能压力锅支持开盖烹煮，直接变身小火锅，可用于炖肉收汁，也可以一秒将变为一台可以煮串串香、关东煮的小火锅。

此外，米家智能压力锅支持操作面板与米家 APP 远程操作双重预约方式，通过接入米家 APP 支持手机远程操控，同时支持在线扩展云端智能食谱，还能创建自定义智能食谱，搭配自动保温功能，下班就能吃到热乎饭。