AirPods Max「伤钱包」，Nēsos 推出的新耳机却能「治病」

本周，苹果的 AirPods Max 耳机已经开始陆续发货了，不少科技 UP 主经过评测表示，这款耳机音质不错，重要的是冬天戴着一点也不冻耳朵。这些 UP 主太会开玩笑了，4399 元的苹果耳机还要讨论音质，最主要的作用不是「身份象征」吗。

相对于让你钱包「很受伤」的苹果耳机，近日一家创业公司 Nēsos 推出的一款耳塞，却能在不打针不吃药的情况下，给用户「治病」。

技术代替药物和针头

Nēsos 针对免疫系统疾病研发的可穿戴设备 | Nēsos

无论是视觉，还是触觉上，上图女生所佩戴的都像是一对「入耳式耳机」，但是这款可穿戴设备的功能不是用来播放音乐或打电话，而是向大脑传递电信号，以此治疗类风湿性关节炎。有些人不了解，类风湿性关节炎是常见的自身免疫性疾病。

神经系统和免疫系统曾经被认为是两个毫不相干的系统，越来越多研究表明，两者不断交织影响，大脑既能影响心跳和体温，也能向免疫系统「传递信号」，调节炎症。迷走神经被认为是神经系统和免疫系统连接中的「重要一环」。

这对耳塞是神经科技公司 Nēsos 针对免疫系统疾病研发的可穿戴设备。它们向内耳发送电流，通过迷走神经耳支，最终到达大脑中控制炎症的神经传导通路。这种非药物，非侵入式的治疗方案可以减轻药物副作用，成瘾性和疼痛感，因为就类风湿性关节炎而言，常用的治疗药剂是布洛芬和修美乐，后者需要皮下注射。

迷走神经（Vagus）在拉丁语中是「游荡」的意思，这样的翻译十分恰当，迷走神经是第 10 对脑神经，是脑神经中最长，分布最广的一对。有 10 万条神经纤维从脑干蔓延到一系列器官，80% 神经纤维负责把身体信号传递给大脑，20% 负责把大脑指令传达到身体各部位。

在医学界，通过调节迷走神经来治疗各种疾病并不稀奇。上世纪 90 年代起，「迷走神经刺激疗法」的技术就已被用于治疗癫痫，治疗范围现在扩大到偏头痛、中风、癫痫、抑郁症、克罗恩病等炎症。

IEEE Spectrum 写道，「利用神经调节疗法通常外科手术植入一个直接接触神经纤维的带有电极的刺激装置。例如国外一家叫做 SetPoint Medical 的公司就是将设备植入人体颈部，在治疗类风湿性关节炎上取得了一些成就。」用直白的话说，电脉冲刺激迷走神经能够抑制引发炎症的分子产生，调节许多疾病导致的不规律或被改变的脉冲。

与上述最大的区别是，Nēsos 设备并非侵入患者体内。从 2018 到 2020 年间，Nēsos 对 30 个人做了临床试验，在 12 周时间内，每位志愿者要求每天佩戴 30 分钟。一半志愿者表现出临床意义上的改善，这些人中有三分之一症状改善了 50%，甚至少数人改善了 70%。

利用 Mayfield Fund 投资的 1650 万美元，Nēsos 着手在随机对照试验中测试设备。对照试验结果将会提交给 FDA，等待其批准。不过 CEO Konstantinos Alataris 清楚，距离能像开具一剂「处方药」一样让普通病患用上这套设备还需多年。

Alataris 一直从事研究「用大脑给身体治病」，其上一家公司开发了一种可植入神经调质（Senza），用于治疗慢性疼痛，并且已经商业化。

如何用大脑来治病

与侵入设备相比，Alataris 认为这对耳塞的优点是不用一直佩戴，因为随着数据的积累，它可以变得越来越「聪明」。通过加强刺激正确的神经通路，设备「教」大脑记住积极的变化。比如在疾病早期，神经通路会出现萎缩等不正常的情况，大脑就会停止发送「控制炎症」的信号，Nēsos 要做的则是恢复该系统。

在缓解病痛时，设备收集和处理的是大脑信号，而不是药物反应所带来的化学信号，更加触及疾病的「根源」。

考虑到每个患者的独特性，Alataris 表示通过机器学习技术，设备能够根据病情阶段提供个性化的电场，「你的治疗方案，你的电场，你的路径顺序，每个人都不相同。」但是如果政府批准设备成为处方药，也意味着从患者大脑中收集的任何数据都将受到 HIPAA 隐私保护。

这让人联想到马斯克和 Facebook 都在研发的脑机接口（BCI），植入的芯片一边尽可能多地捕捉体内数据，一边连接智能辅助义肢，经过算法的不断改进，一个长久瘫痪的人再次拥有运动能力。

Facebook 原型机 | Facebook

意念打字、代替成为人们的「眼睛」、「手臂」... 或许听起来还有些未来。但是在医学领域，「神经控制」已经在快速发展。经颅电刺激、迷走神经电刺激和脑深部电刺激是被业内认为比较成熟的脑机接口接诊方案。

虽然更多的脑机接口技术还是基于侵入式的皮层脑电纪录，但是非侵入式设备也带来越来越多的想象空间。

除了 Nēsos 等公司应用在治疗免疫性疾病、抑郁症上，在日常生活中，可穿戴头环可以用来训练学生专注力，匹兹堡大学和加州大学旧金山分校联合研发了一种耳塞设备，用刺激大脑的关键神经来提升佩戴者学习新语言发音的能力。