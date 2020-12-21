Glorious 发布 GMMK Pro 机械键盘底板，售价 1113 元

IT之家12月21日消息 外设厂商 Glorious 近日发布了 GMMK Pro 客制化机械键盘底板，采用铝合金 CNC 制造，82 键位设计。此外，右上角具备一枚音量旋钮，可以按下，用于多媒体控制。厂商表示，这款产品听取了大量用户的反馈，既考虑到发烧友的需求，也照顾到大多数用户。玩家既可以选择购买 Glorious 的键盘轴、键帽，也可以充分发挥想象，DIY 自行搭配。

这款机械键盘底座的插孔，支持 5 针机械轴，自带 RGB LED 灯光。右上角旋钮完全可编程，默认设置为音量、媒体播放。同时，Type-C 键线分离设计也是必备的。

键盘轴与 PCB 之间有着静音垫，同时也搭载铝金属底板作为支撑，保证了手感舒适的同时，不会过于吵闹。

灯光方面，1680 万色 RGB LED 可以完全通过软件自定义，带来丰富的光效。此外，LED 灯光的方向为下方。

硬盘的处理芯片采用 32 位 ARM 处理器，支持 QMK、VIA 固件以及开源软件，同时官方提供 Glorious Core 电脑端设置软件，目前尚未提供。

IT之家了解到，Glorious GMMK Pro 键盘有黑、银两款颜色可供选择，售价 169.99 美元，约合人民币 1113 元。产品将于 2021 年第一季度开始发货。