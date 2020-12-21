微信最大竞争者来袭：三大运营商齐出马，5G 消息即将到来

被业界视为微信最大竞争者的 5G 消息就要到来了！

据《上海证券报》报道，中国电信、中国移动、中国联通均已开始 5G 消息规模化部署，5G 消息有望成为首批为个人用户所见的 5G 应用之一。

5G 消息自今年 4 月 8 日在《5G 消息白皮书》上首次被提出之时，就有舆论将其视为 “三大运营商围攻微信”。

如今，随着 5G 消息快速推进，是否意味着微信地位即将受到冲击？11 亿人都在用的微信，地位不保了？

5G 消息是什么？

进入思考题之前，首先需要了解什么是 5G 消息。

5G 消息，其实是短信业务的升级，是运营商的一种基础电信服务，最早于 4 月 8 日提出。

当时，中国移动、中国电信、中国联通联合宣布共同发布《5G 消息白皮书》，推出 “5G 消息”业务，包括中兴、华为、小米、OV 在内的 11 家终端厂商也积极表态支持。

虽然 “5G 消息”看似与 5G 关系紧密，但实际而言，它并非 5G 时代才特有的功能。5G 消息相对于传统短信的升级之处，在于 RCS （Rich Communication Services & Suite，富媒体通信服务，简称 RCS）。

RCS 是新一代消息服务国际标准，基于此打造的信息服务平台可以让 “信息即平台、用户即客户、手机即应用”成为现实。

需要注意的是，RCS 也并非 5G 时代的产物，早在 2007 年就曾被提出。尽管早已出现，但 RCS 在国内的发展较为缓慢；这与国内 3G、4G 网络部署有关，但与运营商的推动也不无关系。

而今，正值 5G 到来，2/3G 网络正加速退网，原依附于 2/3G 网络上的传统语音和短信业务需要迁移，再加上国内 LTE 网络的成熟覆盖，RCS 具备了推出最佳时机。

于是，“5G 消息”应时而生。

说了这么多，5G 消息，具体能干啥？

其业务包含两大方面——一类是个人用户和个人用户之间交互的消息（包括点对点消息、群发消息和群聊消息）；另一类是行业客户与个人用户之间交互的消息。

分别来看：

对个人用户而言，5G 消息将打破传统短信对每条信息 140 字节文本的形式，内容方面也将突破文字局限，实现文字、图片、音频、视频、位置、文件传输等多种富媒体信息的融合。

对企业而言，5G 消息将为其提供与个人用户之间的信息交互接口，企业可以通过富媒体方式向用户输出个性化服务与咨询，例如机票酒店预订查询、物流查询、网购订单查询等。

另外，用户在消息窗口还可以实现搜索、交互、分享和支付等一站式业务体验。

简而言之，当下用户在微信上能够操作的大部分功能，在 5G 消息中也能够实现。

基于此，5G 消息自发布之时，就引起舆论阵阵——有观点认为 5G 消息是三大运营商向微信发起的一次围攻，甚至有说法认为 5G 消息是运营商们的一次 “复仇”，以夺回被抢去的语音和短信收入。

而今，5G 消息即将到来，微信危矣？

即将取代微信？

尽管舆论风向有些言过其实，但众口云云之下，倒也生出几分可信度；更何况，微信与运营商之间，并非首次交锋了。

微信在 2011 年推出之时，就曾与中国移动旗下的 “飞信”有过竞争，两者在基本功能上十分类似，最大的不同在于飞信发送消息需要收费，赚的的是传统的通信服务费；而微信则是免费，可依靠流量实现通讯。

需要说明的是，用户使用微信并非真正意义上的免费，依然需要支付流量费才能得以使用，但微信自身并非付费软件。基于此，运营商们成为 “管道式”存在，帮助连接了微信与用户。

后来的结果也不难得知，微信一路成长为拥有 12 亿月活数量的头号社交平台，而飞信却是节节败退。

另外，飞信之所以被快速取代，还与自身的封闭性有关。一开始，飞信并不对中国联通和中国电信用户开放，用户面也因此受到了极大限制。

如今，三大运营商强强联手推出了 5G 消息，再次与微信正面相对，加上舆论的 “煽风点火”，运营商与微信又充满了硝烟。

那么问题来了，5G 消息胜算几何？

对比 5G 消息与如今的微信，二者依然有着极大的相似性。且不谈微信已在近 10 年发展中形成了一个完整的生态体系，单从基本功能而言，5G 消息与微信呈现出平行之势，又谈何超越，谈何替代呢？

再者，在运营商们 “落后”参与即时通讯的这些年，用户已在微信生态中形成相对固定的社交习惯，想要借 5G 消息改变，也并非易事。

此外，虽然 5G 消息已获得大部分手机产商的支持，能够在终端产品上原生支持，但需要指出的是，苹果并不在其中。

在国内手机网民中，iPhone 用户是一个不可忽视的群体，而苹果在 RCS 领域已有 iMessage 这一产品，5G 消息想要获得苹果的原生支持，恐怕也是一大门槛。

总的来看，运营商们如果想要凭借 5G 消息取代微信，恐怕路还很长。

5G 消息并非 “无用功”

事实上，运营商与微信之间的 “矛盾”，实则映射出的是运营商与 OTT （互联网公司越过运营商，发展基于开放互联网的各种视频及数据服务业务）通讯工具的 “矛盾”；而微信不过是其中一个极具典型性的代表。

近年来，传统运营商正呈现出管道化的趋势，短信业务成为 “验证码收集器”，运营商的利润空间却在不断被挤压。

根据中国工信部（MIIT）数据，中国短信数量在 2012 年到达顶峰（峰值为 9000 亿）之后，连续出现 5 年呈现负增长。相应地，短信业务的增长不济也影响了运营商的营业收入。

而另一边，跑在运营商网络之上的互联网应用却积累了大量用户和收入。由此，传统运营商们亟需与微信等 OTT 通讯工具抢占流量入口，寻找新的业务增长点。

5G 消息，正是运营商们寻找的结果。

即使在目前已有大量即时通讯软件的背景下推出，且当下多数 OTT 通讯工具存在相似性，但 5G 消息并非 “无用功”。

相比 OTT，5G 消息拥有两大天然优势——

首先，5G 消息不需要单独安装第三方 App，手机原生就可以支持，大幅降低了用户使用门槛。

再者，5G 消息能够与手机号码直接关联，用户号码就是账号，无需注册。同时，基于用户通讯录这一基本功能，用户无需另行添加好友，就能重建社交网络。

另外，据虎嗅报道，有业内人士认为 5G 消息在 B 端市场是极具潜力的，尤其是轻量级客户交付的企业；而这，也可以作为其与微信之间的平衡点。

中国联通独立董事吕廷杰曾在采访中指出，5G 消息并不能完全替代微信，但可以做一些差异化的功能，以解决微信解决不了的痛点，社交平台可能会更社交化，而具体的行业应用可能会运行到 5G 消息上去。

值得一提的是，运营商近年来的短信业务增长点也逐渐转向了 B 端，基于企业级短信业务的加大需求量，从而为短信业务收入增长提供了动力。

基于此，即便 5G 消息可能无法从即时通讯应用手中夺取客户，但还是能以 “短信升级版”的形象在 B 端有一翻作为。

小结

5G 消息，注定是一个变革性的存在。

从短信业务的层面来看，5G 消息的出现，直接将文字形式为主的短信业务升级至富媒体形式。

另外，从三大运营商的强强联合来看，在 5G 网络到来之际，运营商们也迎来了姿态的转变——从沦为 “管道”形式转变为更加深入地参与其中。

不仅如此，5G 消息并不是运营商的独角戏，而是一条需要终端制造、应用开发、行业客户等企业参与的产业链。

不难想见，5G 消息的变革，只是时间问题。

“路”将修好，静待车来。