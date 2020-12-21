【IT之家开箱】华为智慧屏 S Pro 65”图赏：4K 超薄窄边框

IT之家12月21日消息 在今天下午举办的发布会上，华为发布了智慧屏 S 系列新品，共包含 55 寸至 75 寸四款型号，将于 1 月 8 日正式发售。IT之家已经拿到了华为智慧屏 S Pro 65”，为大家带来图赏。

华为智慧屏 S Pro 65”采用三面窄边框设计，有着极高的屏占比，带来沉浸式的观赏体验。侧面超薄的厚度营造了壁挂时悬浮的观感。

电视如果采用立式摆放，简洁的黑色支架不会喧宾夺主，保证了牢固与美观。

华为智慧屏 S Pro 65”搭载了 4K 120Hz 高刷新率屏幕，屏幕具备 92% DCI-P3 广色域，搭载绮光炫彩技术，色彩逐台校准，保证了真实生动的表现力。

同时，华为智慧屏 S 系列获得了德国莱茵认证，无频闪、低蓝光，呵护双眼。

华为智慧屏 S Pro 65”/ 75”顶部具备 1300 万像素 AI 慧眼摄像头（非 Pro 版本不含），采用磁吸式连接，180 度可旋转设计，为视频沟通提供了便利。同时，全新升级的鸿蒙 HarmonyOS 能够实现分布式游戏、教育、看护、办公等应用，实现手机和智慧屏的无缝衔接。

电视支持全程声控操作，并且可以与智能家居联动；搭载了了 4×10W 大功率音箱，1L 容积大音腔，有着虚拟声场扩展、人声增强、动态响度补偿等智慧功能。

娱乐方面，HarmonyOS 集成华为视频、酷喵、芒果 TV、极光 TV 四大在线视频平台，并且配备特有的 AiMax 影院，让用户在家也能看院线大片。此外，音频资源具备华为音乐、喜马拉雅、蜻蜓 FM、酷听、氧气听书、樊登读书、口袋故事等丰富资源，从 HiFi 音乐到有声书均能畅享。支持断点续播功能，满足全家人需求。