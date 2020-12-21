当直播的风口从年初开始刮起，网红基地也成了这一风口中的 “异常气候”现象。无论一、二线城市还是四、五线乡镇，随处都可见网红基地，各种机构、企业从事着网红孵化相关工作，如 “流水线”般培训、输出着网红。

上半年如果随意在网上搜索 “网红孵化基地”一词，就能找到大量宣称拥有上万平米、投资几千万、上亿元的网红孵化基地。但是将近一年过去，投入巨大资源的网红孵化基地究竟如何了呢？



网红孵化，难孵者众

“（孵化基地）可以流水线般生产网红，但淘汰的速度也很快。”

今年国庆节之后，应届毕业生马舒（化名）通过面试，顺利进入厦门翔安一家网红孵化基地，成为 “在孵”准网红。短短的两个多月时间过去，踌躇满志的马舒却意外地在孵化基地的考核中淘汰出局。

“录取我的基地在当地算小有规模了，而且也有一定的底薪，条件还不错。”一开始，孵化基地与马舒商定的待遇是底薪 2000 元，同时包食宿，省去了她租房的开销，“虽然没签正式合同，也有淘汰机制，但我总算得到了涉足直播的一次机会。”

马舒十分清楚，如今网红要想赚大钱就要具备强大的卖货能力，毕竟秀场直播已经过气。在进入基地一周后，她没有学到带货知识，却彻底淹没在内容选题会中。孵化基地要求，学员每天都要开 “头脑风暴”会，集思广益讨论短视频的内容创意。

“负责培训的是一位本地小有名气的 KOL，小姐姐一开始就让我们探讨如何拍摄短视频引流。”这位 KOL 强调，网红立身的根本是影响力和流量，如果没流量的话，直播带货也就无从谈起。

一周时间，经过简单的衣着、化妆、镜头感培训后，学员们便开始要与内容制作团队合作，注册视频账号、产出短视频内容。而在孵化过程中，基地也会逐步淘汰部分在孵的新学员。首次考核的目标：是三个月内要让自己的账号关注量冲上十万，达标者就可签订正式艺人合约。

“基地说会帮学员的账号投入推广，给予一定资源扶持，可我们做了将近一个月之后，我的账号关注量只有不到一千。同期孵化的网红中只有一位上了一万的量，大概是外形加了分。”最让马舒感到煎熬的是，基地要她创作、诠释的视频内容，与她的 “淑女”形象完全不符。

马舒告诉懂懂笔记，她被要求在短视频中演绎一些 “乡村气息”浓厚的村女角色，不合时宜的艳抹，碎花过时的服装，还要脸贴 “美人痣”出镜，这些 “形象”设计让她羞于在朋友圈中推广自己的作品，“我的目标是直播卖货网红，不是网红小丑。”

由于账号无法在短时间内上量，没有达到基地考核的目标，马舒毫无悬念成了淘汰者。这段时间修整后，她也觉得并不可惜和生气。在马舒看来，进入网红孵化基地虽然有底薪可拿也包食宿，但没有学到想要的东西，早点离开还是对的。

除此之外，在与其它新学员的交流中，她也渐渐开始怀疑网红孵化基地的 “动机”——并非单纯 “流水线”孵化新人，而是利用孵化网红的噱头拿到投资机构的投融资，“基地宣称成立两年了，投入了几千万元，可从没有见到孵化出标杆头部网红，只有大量淘汰者。”

那么，很多网红孵化基地的商业模式，是否真如学员猜想的那般，纯粹只是利用孵化的名义、网红的 “人数”去获得投融资，同时享受政策扶持的红利？

孵化本质仍是 “培训”

“创客（孵化）空间能保证一定出另一个 BAT 吗？不可能。”

对于坊间大量对网红孵化基地商业模式的质疑，广州天河某网红孵化基地的运营经理何慧（化名）笑着表示，目前行业内的确有大量的网红孵化基地，但孵化基地的本质其实与网红培训机构是相同的。

唯一有点差异的，就是网红培训机构收学费培训网红，而孵化基地除了培训网红，还会给潜力新人提供一定薪资，保障网红的基础生活。何慧并不否认有部分网红孵化基地的商业模式，就是利用孵化业务吸收资本机构投融资。

“但也有网红（孵化）基地和我们一样，是认认真真的在做网红培训孵化的业务。”问及 “混投资”的孵化基地到底有多少比例时，她稍加思索后说道：应该占一半左右，主要分布在机构资本充裕的一、二线城市。

至于真正在从事网红孵化业务的基地，吸收资本机构投资、享受政策红利的目标，就是先行支撑网红孵化的前期投入，并不会以此作为最终盈利的手段，在这些机构看来，制造出头部网红的收益远高于拿到投资，“所以不少孵化基地不仅不收费，还会给新人（学员）提供一定生活保障。”

正因为如此，何慧认为网红孵化基地录取新人的数量庞大，淘汰的速度也会相当快。她以自己所在的孵化基地为例，基本每月都会录取上百位新人，仅仅底薪支出每个月就要 50 万元。

“一般经过一到两周培训后，就会让学员上线做内容引流，同时淘汰不具潜力的新人。”她告诉懂懂笔记，尽管录取新人之前，负责培训的资深导师会研究学员感兴趣的领域，但为了新人的快速成长，实际包装（内容）风格的规划上仍会有很大差异。

有的新人一心成为 “萌气”网红，但是 “痞气”更适合网红的外形、气质，有些想走淑女路线，但是 “中性”可能更适合。因此，风格养成、内容规划方面，很多机构都会要求其创作、输出 “差异化”的短视频，并以此引流、构建影响力。

“对于有潜力的新人，孵化基地会为其投放推广资源，让新人影响力快速增加。”但是何慧也无奈地表示，很多从业新人都知道直播卖货才能真正赚到可观收入，所以心浮气躁，大多新人都是 “眼高手低”拉不下脸借助短视频内容做好引流。

她透露，如今有很多知名的、头部的带货主播，前期都是靠短视频内容引流、凝聚粉丝的，当拥有一定的影响力后再转做主播，带货才会相对会简单一些。何慧强调，在今年 “双十一”活动期间，直播卖货过程中频频与 “厂家”争吵的 “岳老板”，其实就是很好的例子。

“你只要看看他之前的（短视频）内容就会发现，他之前的短视频真是土得不行。”何慧表示，目前孵化新人并让其短视频账号迅速上量的手段，基本上都是通过短视频内容创作获得，新人如果缺乏流量、没有太多影响力，做直播卖货基本也是 “白瞎”。

那么，孵化新人网红的周期到底有多长，成功率究竟有多高呢？何慧告诉懂懂笔记，培养新人的周期大概在三个月至半年之间，牧犬行业内的成功率约为千分之一，如果不及时淘汰（保持一定淘汰率），孵化过程中巨大的培训投入、基础底薪，将会严重拖累基地的运营状况。

当然，即便成功筛选出 “好苗子”，孵化基地也需要将网红成功的 “卖”出去，才能有所收益。可见，对于网红孵化基地而言，新人仅仅是具备增值空间的 “投资产品”。

孵化网红也能 “转会 “

既然新人是孵化基地的 “产品”，那么 “产品”应该 “卖”给谁呢？

“主要是推给 MCN，成为机构旗下的签约网红，或是介绍给有直播需求的企业、商家。”何慧笑称，无论网红培训机构还是不收培训费用的网红孵化基地，实际上都可以算是 MCN 机构的 “上游工厂”。

当在孵学员具有一定流量、影响力后，基地就会开始为其物色 “下家”。由于此时的网红属于 “半成品”，个人内容风格、影响力初具雏形，MCN 机构也不再需要投入新成本用于培训，承担孵化失败的风险，所以是两厢情愿。

“挖墙脚是直播行业的大忌讳，现在很多 MCN 都喜欢在培训学员、孵化基地物色网红苗子。”何慧介绍，只要 MCN 相中了基地孵化的潜力网红，并签约成为机构旗下的网红艺人，基地就可赚取一笔可观的签约佣金。

她举了一个例子：如网红签约费为 30 万元的话，那么基地将拿走其中的 40~60% 作为签约佣金，即便有些网红仍欠缺独当一面的潜力，无法顺利签约 MCN，基地也会为其对接企业、厂家，作为其直播卖货的专职人员，赚取一笔 “介绍费”或 “顾问费”。

“当然，也有部分三、四线城市的孵化基地自带网红经纪业务，会签下一部分孵化的网红。”何慧认为，术业有专攻，MCN 与网红孵化基地甚至是网红培训机构之间的能力不同、基地、学院擅长基础培训，培养新人、获取佣金；MCN 的专长在于直播策划、合作供应链拓展，赚取企业的佣金。

目前，直播带货领域看似热闹，实际上也是 “一地鸡毛”。部分 MCN、网红主播也要靠收企业、商家的 “坑位费”赚取收益，如今坑位费难赚，即便有流量也不代表能卖货，刷量的做法也被曝光很多。在她看来，做孵化更有保障，只需要通过孵化、投资网红就能获取收益。

“不是从业者的话，谁能知道行业的现状，很多企业、厂家都想着签成熟网红呢，那不就是交智商税？”何慧告诉懂懂笔记，尽管她不认为网红孵化是长久的行业，但真真正正做网红孵化业务的机构，肯定要比大量 “混投资”、“混政策”的孵化基地要活得更久一些。

【结束语】

后疫情时代，网红经济的热度有增无减，目前仍有大量企业为了抵御潜在的经营风险，或是建直播团队，或是签成熟网红，也需要大量 “工厂流水线”式的培养、孵化基地输出网红资源。

与曾红极一时的创投服务机构一样，网红孵化基地何尝不是在筛选、淘汰、投资 “产品”，坐等其 “升值”之后将其 “卖”出赚取一笔收益？至于能否复刻李佳琦、薇娅，显然永远都不是网红孵化基地这个圈子关心的重点。