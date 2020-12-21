也许还有 9 个月，我们就能见到 Apple Car 了

有人把电动车公司特斯拉的成功归结于学到了苹果公司的精髓，特斯拉的电动车也被看成是「带轮子的 iPhone」。关键问题是，苹果想的可能也是这么想的——都是加轮子，为什么我不自己加？

近日，媒体援引中国台湾制造商的消息，称苹果可能提前两年推出电动车产品，预计时间将是 2021 年的第三季度，也就是大概 9 个月之后。根据消息，目前制造商们准备在明年第二季度加紧电动车零件的生产。

此前，曾经有消息称苹果公司已经在加州道路上测试了数款原型车。而苹果电动车产品最新的消息是苹果的人工智能主管 John Giannandrea 已经成为公司造车项目的新领导。

今年可以说是新造车公司触底反弹的一年，不仅领头羊特斯拉股价大涨，市值超越所有传统车企之和。国内新造车公司蔚来、理想和小鹏同样也在资本市场受到投资者青睐，销量一路看涨。

作为消费电子乃至整个科技界的标杆，苹果公司以「Titan」命名的新造车项目备受关注却又一直在迷雾之中。即便 9 个月之后苹果的 Apple Car「跳票」，单单苹果加入新造车阵营，就已经给行业带来了更多关注和期待。

2007 年苹果用 iPhone 改写了后来智能手机和移动互联网的历史，如果苹果推出 Apple Car，又将掀起一个怎样的新时代？或许，我们可以从此前的信息中，看到一些端倪。

苹果造车了，项目代号「泰坦」

2015 年 2 月，一则关于苹果从事电动汽车项目的传言扩散开来，为了组建团队，苹果还从特斯拉挖走不少人才。

当年 10 月，苹果 CEO 蒂姆 · 库克谈及汽车行业时曾说到：「这个行业似乎将发生巨大变化，我们拭目以待。我确实认为该行业正处于发生巨大变化的拐点。」库克同时指出，未来汽车的整套体系架构中，软件的重要性日益提高。这个观点在 5 年后的今天，被越来越多的行业内人士认同。

2016 年，被称作「泰坦」（Titan）的苹果造车项目有了实锤。而爆料的来源，就是被大批挖人的特斯拉 CEO 马斯克。他表示，苹果可能会造出一款引人注目的电动汽车：「如果雇用一千多名工程师来完成这项工作，就很难把它藏起来。」

但是，泰坦项目并没有想象中那么顺利。也许是意识到造车是一件极其困难复杂的事情，从 2017 年开始，泰坦项目的重点开始向「自动驾驶」转移，把开发自动驾驶软件的工作放在首位。也是从这一年，库克公开承认了苹果正在研发自动驾驶技术的事实。

2017 年底开始，苹果逐渐开始公开专利：2018 与 2019 年最多，分别为 31 和 32 项，2020 年还未结束，苹果已经申请了 28 项与汽车相关的专利：

▲从 2017 年开始，苹果逐渐开始加大对汽车方面的专利投入|极客公园制图

2015 年开始造车的苹果，也是在最近三年逐渐开始发力，泰坦计划已经成了一项公开的秘密。

而从类别来看，我们暂且把专利分为三大类：自动驾驶、车辆外形及座舱，和新奇体验。三个类别中车辆外形与座舱相关的专利数量最多，很大一部分是关于车内驾驶员或者乘客与汽车交互方式的，其中也与自动驾驶有着紧密关联：

在车辆内外进行研发，是苹果比较关注的领域|极客公园制图

只不过，泰坦计划的发展也并不是一帆风顺。

在向自动驾驶转型的过程中，苹果裁掉了数十名员工；此后在 2019 年与 2020 年相继裁员共 400 名员工，项目负责人多次更换，可以看出苹果对汽车的计划摇摆不定。

但是，从申请的专利来看，苹果造车这件事非但没有停滞，反而眉目越来越清晰。从目前公开的 92 项专利当中，苹果汽车的一些特征也能被人们粗略地勾勒出原型。

iCar，到底是辆什么样的车？

苹果汽车长什么样子？车内的交互会不会像我们操作 iPhone 一样顺滑且用户体验极佳？为了表述更加详细，极客公园也将对苹果汽车的猜测分为自动驾驶、车辆外形及座舱和新奇体验三部分，分开描述。

新奇体验

首先可以完全笃定的是，苹果汽车一定会有 AR（增强现实）挡风玻璃。

AR 早已被科技爱好者们熟知，对于汽车迷来说，AR 与挡风玻璃的结合也存在很多「先例」，即 AR-HUD。HUD 全称 Head Up Display，也就是抬头显示屏，可以将行车过程中的重要信息如时速、导航标志等，投影到驾驶员前方的挡风玻璃，本质上是为了驾驶安全，不让司机低头或转头看车内的其他屏幕。

由于 HUD 是集光学设计、结构设计、ECU 设计以及软件算法等技术于一体的复杂部件，技术门槛较高。AR HUD 相比传统 HUD 科技感更强，与道路情况融合度更高，而在普及的过程中，还存在技术及产业链等多方面问题需要克服。

而苹果换了一个思路，把挡风玻璃当成一块「屏幕」。在 2018 年曝光的一项专利中显示，苹果可以通过为玻璃等透明表面「铺」上一层计算机图像，通过计算机图像向透明表面后的司机或乘客提供信息。

▲苹果汽车 AR 挡风玻璃概念图|Patently Apple

简单来说就是，苹果把经过计算的图像（即增强现实）投影到挡风玻璃上，方便司机查看实时的路况以及其他信息。在苹果给出的示例当中，增强现实可以用于路况的实时导航。

不止如此，这块挡风玻璃还能显示更多。比如前方有许多高楼不知道具体位置时，司机可以说「前方的建筑物」或者用手指前方某一栋楼，根据车内的识别，挡风玻璃上能显示那栋楼的具体信息并导航过去；

挡风玻璃甚至能显示前方所有车辆的车速。根据苹果汽车根据自身车速以及道路车速限制之间的差异，在环境中进行空间定位来计算出对方车速，这样既能看到对方车辆实时速度，也能告知司机车辆是否超过道路的限速。

在海外旅行时，如果遇到语言不通的情况，挡风玻璃可以实时翻译路标，对于异国游客十分友好。

为了证明苹果真的把挡风玻璃做成了屏幕，它还做了两个比较有趣的功能。副驾可以在挡风玻璃上观看流媒体视频，司机则可以使用 Facetime 视频通话。前者在绝大多数车辆上都采用车内加装屏幕的方式来完成，后者则不用让司机在车内使用手机，恰恰是苹果想用它代替屏幕最好的证明。

▲通过 AR 屏幕显示，可以做很多交互|Patently Apple

当然，把挡风玻璃做成高度集中智能化的设备，和车内任一传感器都必须有联系。

据苹果介绍，车辆包括外部和内部多组传感器，外部负责生成环境数据，内部负责用户数据，包括可见光照相机、红外照相机、超声波传感器、深度相机和雷达等设备。大量设备集成在一起，相较于手机而言难度翻了不止一倍，但同时带来的新体验也能达到新的高度。

自动驾驶

苹果早已把人工智能运用在旗下手机、平板电脑等设备，最典型如每一代的芯片都包含了神经网络引擎，方便手机运行大量 AI 计算。

在汽车上同理。苹果在 2018 年申请了两项关于神经网络控制自动驾驶汽车的专利，专利特别提到，神经网络可以用于多任务处理输出，包括改变车道、观察行人、运动控制等等。

这项技术现在看来并不是很难实现，车载 AI 芯片的最大用处就在于对外部环境数据的实时识别及分析，并反馈给车辆。但苹果的这两项专利详细讲述了如何实现，比如自动驾驶汽车使用神经网络将数据传递到多个任务当中，再由各任务进行判断。一个例子是，分析道路图像时，数据会实时反馈在车辆导航系统里。

实时识别分析图像，是当下所有自动驾驶的「必备技能」|Patenty Apple

导航也能很好地和上文提到的 AR 挡风玻璃结合。在自动驾驶汽车里，乘客只要用手势和语音结合的方式，就能让汽车停在相应位置。如果位置不精确的话，还可以用 iPhone 的虚拟操纵杆进行微调。听起来和特斯拉的召唤模式有点相似。

自动驾驶技术到现在依然有巨大的成长空间，较晚起步的苹果相比 waymo、cruise 等专注自动驾驶的公司而言并没有占太多优势。在加州每年公布的自动驾驶汽车路测报告中，苹果的路测车辆为 60 余辆，相比之下，最早进行自动驾驶路测的企业之一 waymo 测试车辆为 153 辆。

并且报告数据表明，苹果对自动驾驶测试越来越不看重，不仅车辆减少至 23 辆，测试里程数也大幅下滑，从 79745 公里减少至 12140 公里。

在纯技术参数的比对之下，苹果没尝到什么甜头，但在它独特的优势——智能设备上，与自动驾驶结合起来倒是别有一番趣味。

在 2019 年公布的一项专利中，苹果在最不起眼的安全带上动了手脚。根据专利描述的信息，在采用自动驾驶模式后，用户在车内就拥有了休闲时间，可以与他人交流或者观看内容。安全带在其中，就起到了一个「操作核心」的作用。

▲一条安全带上装载了众多传感器|Patently Apple

例如，触摸或用手势控制安全带上的感应设置，可以控制车辆，包括车窗高度、座位位置、多媒体播放器等等；安全带还配备麦克风和扬声器，方便乘客通话，另外麦克风还能基于语音监测乘客的压力 / 情绪健康；当然还有安全方面的考虑，安全带上的传感器能测量乘客的生命体征，包括心率、体温、血液酒精含量等等。安全带有太阳能供电，当车辆白天停在室外，就是安全带「充电」的好时候。

车辆外形及座舱

这一部分涉及到车辆本身，苹果在车内外也做了不少文章。

首先在车门上，就能看到苹果人性化的一面。除了传统打开车门的方式，车门还能基于车身传感器的数据自适应定位。在狭窄的停车位，两边都有车辆的时候，车门就能以滑动形式打开，如下图所示：

▲自适应车门 | Patently Apple

同样做出改变的还有车辆外部的保险杠。和传统固定式的保险杠不同，如果发生车辆碰撞事故，苹果汽车的保险杠可以根据碰撞来发生改变，以吸收冲击力避免损坏车辆。

保险杠采用了可充气结构，内部注入了压缩气体，膨胀时可以使保险杠伸长 20-160mm。根据撞击的反应，保险杠前端反应也不同，撞击斜面物体时，保险杠可以适应对方物体的形状：

▲可以改变形状的弹性保险杠|Patently Apple

从安全角度而言，保险杠是一个很好的切入点，而在车内，苹果为了安全做出的改善比比皆是。

自动驾驶车辆的设计与一般的车辆不同，没有方向盘、刹车油门，座椅为两排乘客面对面，这时传统的安全气囊也不再适用。为此苹果重新设计了一套安全气囊系统，当车辆发生碰撞时，侧窗会弹出一个充气屏障阻挡乘客。

更简单的方式也有，在座舱顶部或者安全带里安装安全气囊，缓冲车辆撞击产生的冲击力。苹果特别提到，传统的安全气囊在没有足够的反应时间里可能会发生偏移，无法充分地保护司乘，最新的设计则能全面保护乘客免受伤害。

在「新奇体验」中提到的，车内外布置大量传感器，也并不是完全为了增强现实显示和自动驾驶，这些传感器能判断司乘是否处于健康状态，车辆周围环境是否安全，都在苹果的考虑范围之内。

比如一项名为「动态元素保护」的专利就提到，如果停车后开门，车辆前后方有自行车或行人经过时，车门会自动锁定，直到危险解除才可以打开车门。

一切都是为了安全，在安全基础上为用户的舒适度着想，也许就是苹果在汽车行业思考的逻辑之一。

寻找下一个增长

苹果想造车这件事，十几年前就有了预兆。

乔布斯在 2007 年推出 iPhone 不久后，明确表示过对苹果汽车十分感兴趣，还一度把设计和制造汽车提上计划。这个时间点，正好和特斯拉推出第一款车 Roadster 的时间差不多。

但这个计划最终不了了之，也许是当时的苹果还没有下定决心，也许是公司看到了智能手机的巨大潜力，举公司之力开始投入到手机的研发当中。

可以肯定的一点是，苹果作为全球市值最高的公司之一，和其他巨头的认知一样，汽车可能是目前唯一一个比手机更大、更具潜力的消费品市场，也是支撑巨头们继续增长的新动力。

最近几年，不论是整车企业或是自动驾驶公司，都开始快速发展，留给新玩家的机会越来越少。仅从专利上来看，苹果在汽车方面也加快了速度，显示出在手机的红利消失之前，寻找新方向的紧迫感。

能否赶上窗口期尚且未知，但苹果选择现在的时间点也许有自己的道理。只是如果再想重现引领行业变化的辉煌，苹果必须更加果断，必须给人们更多的惊喜。