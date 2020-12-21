赵丽颖刘诗诗赴港背后：营收下滑阿里撤资，和爱奇艺深度绑定

12 月 21 日消息，江苏稻草熊影业有限公司（以下简称 “稻草熊”）通过港交所聆讯，即将赴港上市。招商证券国际、中信建投国际为联席保荐人。而稻草熊背后的股东背景则引发了市场热议。

阿里为供应商，收入严重依赖爱奇艺

稻草熊为我国主要的剧集制片商及发行商，涵盖电视剧及网剧的投资、开发、制作及发行。根据弗若斯特沙利文报告，按 2019 年首轮播映电视剧数目计，公司在我国所有剧集制片商及发行商中排名第四，市场份额占 6%。

按收入计，稻草熊在中国所有剧集制片商及发行商中排名第六，市场份额为 1.7%。优质电视剧有《不可能完成任务》、《国宝奇旅》、《第二次也很美》以及目前热播剧《局中人》。今年制作的剧集包括《石头开花》、《我的砍价歌王》以及后期定制剧集有《一起深呼吸》、《灵域》。

稻草熊收入来源集中于五大客户，2017-2019 年及 2020 年中期，公司来自五大客户的收入 分别占总收入约 83.3%、95.5%、83.5% 及 99.1%。

稻草熊和爱奇艺关系紧密。2017 年，爱奇艺为第二大客户，2018 年以来，爱奇艺为公司是单一最大客户，并为 2018 年第三大供应商及 2019 年最大供应商。同时，公司向爱奇艺许可自 制及买断剧集并为其定制剧集提供承制服务。2017 年到 2019 年及 2020 年中期，公司来自爱奇艺所得收入分别为 人民币 1.16 亿元、2.45 亿元、2.09 亿元及 4.01 亿元，占公司总收入比重约 22.4%、36.0%、 27.2% 及 69.2%。

根据招股书，公司第一大客户为爱奇艺，第二大客户为国有广播及电视传媒集团，第三大客户为阿里巴巴集团。

国宝奇旅亏损，自制剧电视台单集超 100 万

公司主要从三个方面收费，1）向电视台、网络视频平台或第三方发行商许可自制剧集播映权；2）将来自网络视频平台或剧集制片商的买断剧集播映权许可予电视台、第三方发行商 或网络视频平台；3）根据网络视频平台订单提供定制剧集承制服务。

国宝奇旅实现亏损，根据招股书，《国宝奇旅》首轮许可收入未能抵销的差额约为人民币 1040 万元，公司认为主要原因系 1）许可费减少，原因为网络视频平台于 2019 年年整体下调电视剧的每集采购价格，做法与市场趋势相符，而战争 / 间谍题材及主题的剧集于网络视频平台的受欢迎程度较低； 2）演员片酬增加，原因为其于根据相关政府政策大幅削减演员片酬前制作。

根据招股书，公司自制剧集首轮播映权的许可费介乎（i）电视台单集为人民币 100 万元至人民币 260 万元；及 2）网络视频平台单集为人民币 40 万元至人民币 700 万元。根据弗若斯特沙利文的资料，首轮播映自制剧集的电视台单集许可费通常介乎人民币 80 万元至人民币 400 万元。

公司买断剧集首轮播映权的许可费通常介乎人民币 50 万元至人民币 340 万元（单集）。根据弗若斯特沙利文的资料，买断剧集首轮播映的许可费通常介乎人民币 10 万元至人民币 300 万元（单集）。

定制剧集的预定固定费用通常介乎人民币 250 万元至人民币 750 万元（单集）。根据弗若斯特沙利文的资料，定制剧集的预定固定费用通常介乎人民币 50 万元至人民币 500 万元（单集）。

公司中期营收下滑 10%，商誉骤增 1 亿股息尚未支付

根据招股书，公司分别在 2017 年到 2019 年及 2020 年中期实现收入 5.43 亿元、6.79 亿元、7.65 亿元以及 5.8 亿元，2020 年中期，公司收入较去年同期下滑 10.45%。公司收入下滑背后，主要是买断聚集的减少。

公司利润波动较大，分别在 2017 年到 2019 年及 2020 年中期录得利润为 6403 万亿、1051 万元、5040 万元及 5413 万元。公司中期利润较去年同期增长 43.2%。目前公司账上有 8330 万现金，较去年底增加近 3000 万

收入下滑净利上升的背后，公司毛利率异常升高。2020 年中期公司毛利率较 2019 年中期大幅增加。自制剧集从去年的 7.4% 飙升至 23.8%；买断剧集由平时的 18% 左右飙升至 2020 年中期的 87%。公司表示，中期毛利率飙升主要由于在 2020 年上半年播映的《两世欢》的毛利率较高，原因为该剧集部分因其题材及主题新奇而使许可费较高，以及主要因该剧集聘用片酬相对较低的新晋演员使制作成本较低。

2017-2019 年及 2020 年中期，公司商誉分别为 0 元、0 元、1.08 亿元及 1.13 亿元，目前由爱奇艺持有的优先股高达 4 亿元。

2018 年，公司向股东派息 1 亿，至今尚未支付。截至近三年半，公司累计实现利润大约 2.2 亿元。

公司创立于 2014 年 6 月，刘小枫成立江苏稻草熊，发行首部电视剧便是《蜀山战纪之剑侠传奇》，2016 年 10 月 21 日获阿里巴巴投资，在 2018 年和 2020 年获得爱奇艺投资。

根据招股书，公司上市前最新持股如下：刘小枫持股 58.41%，仍然为实控人；刘诗诗持股 14.8%，爱奇艺持股 19.57%，赵丽颖持股 0.79%，翟芳持股 6.43%，2016 年担任阿里影业战略投资副总裁，负责战略投融资。

刘小枫是何许人也？他就是吴奇隆的内地代理人。吴奇隆数次投资失败后，结识了圈内知名制片人刘小枫。2014 年，稻草熊成立，吴奇隆没有直接持股，通过代理人身份实控公司。

走上正轨后，稻草熊影业开始谋求曲线上市，曾欲绑定暴风集团（300431.SZ）登陆 A 股市场。2016 年 3 月，吴奇隆刘诗诗巴厘岛结婚，豪掷 10.8 亿元迎娶刘诗诗。不过这份收购最终夭折，2016 年 10 月得到了阿里巴巴的投资，阿里也拿到了 15% 的股份。

但 2018 年时，稻草熊与阿里达成合作已经过去了两年时间，稻草熊的 3 部作品仅问世 1 部。其中问世《蜀山战纪 2》并没有掀起太大热度。效益不大，阿里随后撤资，阿里的退出一方面是因为稻草熊影业业绩未达预期；另一方面，资本市场正在去明星化。

爱奇艺则在 2018 年后两次入局，目前持股占到了 20%，成为仅次于吴奇隆的最大股东，也是公司最大的供应商。

阿里退出，明星云集，和爱奇艺深度绑定的稻草熊能获得资本市场认可吗？我们拭目以待！