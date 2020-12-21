银欣发布珍宝 SG15 ITX 小型机箱，模块化设计支持 240 水冷

IT之家12月21日消息 银欣（Silverstone）昨日发布了一台新款 ITX 机箱，型号为珍宝 SG15（SUGO 15），是此前珍宝 14 的升级版。这款机箱兼容 Mini-DTX / Mini-ITX 主板，采用铝合金外壳。

这款机箱采用模块化设计，有着出色的扩展性能。三面镂空面板，均配备磁吸防尘网，搭配铝制弹簧螺丝。机箱支持 3 槽全长显卡，显卡最高长度为 330mm，高度 148mm。

银欣 SG15 机箱可以自定义多种配置。在安装 120mm 水冷排的情况下，支持 2×3.5 英寸 HDD+3×2.5 英寸硬盘。

如果不安装 3.5 英寸 HDD，侧面可以放置 240mm 长度的水冷排。同时，这款机箱支持高度不超过 182mm 高的风冷散热器。

银欣这款机箱支持标准尺寸的 ATX 电源，在使用水冷散热时，可以额外添加两款 120mm 散热风扇。接口方面，机箱前面板侧面有着 2×USB A 型接口、一个 Type-C 接口以及一个 3.5mm 音频接口。

此外，机箱自带可调高度的显卡支撑模块。机箱净重 4.25 千克，尺寸为 247mmx 211mmx 366mm。

IT之家了解到，银欣珍宝 SG15 机箱有黑、银两色可选，售价 829 元。