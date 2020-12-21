官方玩梗：佳能发布多款镜头造型水杯

IT之家12月21日消息 日本佳能近日在其官方商城上架了多款镜头造型水杯，采用陶瓷材质，其外观模仿多款佳能红圈镜头。佳能提供了套装、单卖多种选择。

模仿 RF24-105mm F4 L IS USM 款式的水杯带有把手。水杯的口径为 80mm，也与原版镜头的 77mm 口径大致相同。水杯含税售价 2728 日元，约合人民币 172 元。根据官方描述，水杯有着与镜头类似的手感，触感细腻圆滑。

模仿佳能 “小白”EF70-200mm F2.8L IS III USM 镜头的水杯为无把手设计，配有一个与镜头类似的硅胶环，可以取下。水杯容量 296ml，可以耐 120℃高温。水杯的刻度、对焦窗也完美还原了镜头的样子，官方出品的做工还是有保障的。这款水杯含税售价 3828 日元，约合 242 元人民币。

除此之外，这款水杯的杯盖也完美还原了镜头盖的样子，官方提示杯盖不可以完全密封，且耐温仅为 95℃。

佳能还提供了 “大三元”镜头的套装水杯，均搭载硅胶材质对焦环，保证了握持的牢固。水杯模仿的镜头型号分别是：EF16-35mm F2.8L III USM、EF24-70mm F2.8L II USM、EF70-200mm F2.8L IS III USM。这三款镜头体积小巧精致，容量 59ml，套装售价含税 5478 日元，约合人民币 346 元。