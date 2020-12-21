火爆：苹果 iPhone 12 成 10 月全球销量最高 5G 智能手机

IT之家 12 月 21 日消息 据 Counterpoint Research 的数据，尽管 iPhone 12 推迟上市，导致 10 月份月仅有两周在售，但该机还是成为了 10 月份全球最畅销的 5G 智能手机。据 Counterpoint Research 的研究分析师 Varun Mishra 表示，与 iPhone 12 同时推出的 iPhone 12 Pro 是当月第二大畅销的 5G 机型。

数据显示，iPhone 12 和 12 Pro 合计占据了 10 月份 5G 智能手机总销量的近四分之一。

iPhone 12 也进入了 2020 年 1-10 月 5G 设备畅销榜前十名，取得了第七名的位置。考虑到新的 iPhone 系列在 10 月份只上市了两周，这是一个很大的成就。三星的 Galaxy Note 20 Ultra 5G 是 9 月份最畅销的 5G 设备，在 10 月份下滑到第三位。

与其他大多数 5G 机型的区域性销售相比，iPhone 12 的市场覆盖面更广，在 140 多个国家都有销售，因此有助于销售。

iPhone 12 系列也给 mmWave 带来了推动作用。美国的 iPhone 12 和 12 Pro 能够支持 mmWave。因此，10 月份支持 mmWave 的智能手机的渗透率从 9 月份的 5% 上升到 12%。

展望未来，iPhone 12 系列的需求可能会在 2020 年第四季度之前保持强劲，尤其是在 12 月的传统圣诞季。

苹果的强劲销售也将推动高端领域的销量，提高全球 ASP（智能手机平均售价）。由于上市时间较晚，部分销量将被推至后续月份，因此 iPhone 12 系列在 2021 年初也将保持强劲的势头。

IT之家了解到，通过 iPhone 12 系列，苹果也为 5G 智能手机市场提供了急需的推动力，10 月份 5G 智能手机在全球智能手机销量中的占比最高达到 24%。