手机受挫，华为在智能终端上火力全开

鸿蒙手机面世或许还需时日,搭载鸿蒙 OS 2.0 系统的智慧屏已经到来。

2020 年 12 月 21 日,在华为新品发布会上,华为 S 系列智慧屏新品面世,随之而来的还有华为今年在智能家居领域的最新部署和思考。

作为华为今年最后一场线下发布会,与华为 S 系列智慧屏一同亮相的还有全屋智能、车载智慧屏两个新品(或者说新方案)。对于智能家居这一消费物联网领域炮火最为密集的阵地,华为又有怎样的诠释?

1、华为对智能家居的四个 “重构”

“全屋智能是我们围绕全场景解决方案提供的一个新的东西(解决方案),”华为消费者业务 CEO 余承东解释称。

目前,华为全场景解决方案中主要包括智慧办公、智慧出行、影音娱乐、运动健康、智能家居五大版块,这也是华为消费者业务的一大战略部署。

余承东认为,智能家居行业虽然已经发展了很久,但一直以来都还不成熟。这也是华为在做了 HiLink、鸿蒙 OS 之后进一步做智能家居解决方案的原因。

目前智能家居行业中存在单品智能化、单系统智能化,但要迈向全屋智能化还存在诸多壁垒。其中,成本高、使用不可靠是智能家居领域至今仍然存在的两大问题。

华为的解决思路是,通过窄带宽的「PLC-IoT 家庭总线」和更高带宽的「家庭超宽带骨干网」整合起来提供智能主机解决方案,通过华为智慧生活 APP,提供一整套全屋智能解决方案,官方称之为「华为全屋智能 ALL IN ONE 解决方案」。

也是通过这一解决方案,余承东提出,华为要对现有的全屋智能进行四类重构:

第一,重构组网,将现在家庭中存在的安防、音频、控制、电力四张网络融合成一张网——海思 PLC-IoT 家庭网络总线,通过在电力线上调制解调,使所有电气设备插电情况下不用配网就可以实现联网;

通过海思 PLC-IoT 家庭网络总线,华为将高端住宅家庭机房整合到普通家庭弱电箱中,形成现在的华为全屋智能主机,据余承东透露,这样的方案已经应用在华为与中海地产合作的智慧社区试点项目中。

余承东也指出,目前智能家居行业由于原有的有线方案布线复杂、成本高,也出现了诸如 Zigbee 无线方案,但是无线方案非常不可靠,传输速度、传输距离、抗干扰性都要差很多。

第二,重构体验,通过人工智能技术构建的主机智慧架构实现全新智慧体验;

华为做智能家居的实验室——方舟实验室进行全面升级,升级至 2.0,以提供更智能的解决方案和实际体验。

第三,重构生态,目前 HiLink 生态已经有 150 + 品类、4000+SKU、800 + 合作伙伴、2.2 亿 + IoT 连接设备;

余承东称,华为不做家电,而是基础设施提供商。

正因如此,可以更好地与产业合作伙伴联合推出各类模组和生态解决方案,一起推进 PLC-IoT 家庭总线标准。

第四,重构渠道,华为将联合地产公司、家装渠道提供全屋智能解决方案。

华为现在在广泛和家电厂商合作,与此同时,也在重构渠道。通过与地产厂商合作,直接带来全屋智能解决方案;通过和家装渠道合作,在二次装修过程中实现全屋智能。

显然,在布局全场景硬件产品多年后,华为也要下场做全屋智能解决方案了,尤其在加强与地产厂商的合作,搭上了前装市场家居智能化这趟快车。

余承东表示,“华为全屋智能解决方案将在明年 3 月正式商用,我们的目标是将全屋智能带入每一个智能家庭。”

在本次发布会上,华为请来中海地产、华润置地、金茂集团、深业集团、万科、龙湖、绿地、佳兆业地产厂商站台,正式开启华为与地产厂商在智能家居领域的合作仪式。

2、华为智慧屏一周年

智慧屏是因华为火起来的一个概念,如今,华为的智慧屏也已经走入了第二个年头。

细数华为智慧屏发展历路,2019 年 7 月,华为正式发布智慧屏战略,并在同年发布了多款 V 系列新品;今年,华为进一步发布了自己智慧屏高端产品线——X 系列产品。

此次,华为对外推出的是 S 系列智慧屏产品。

对于这三个系列产品,余承东解释称,华为智慧屏 X 系列、V 系列分别相当于华为手机的 mate、P 系列产品,此次发布的智慧屏 S 系列相当于手机中的 nova 系列产品。

正因如此,在此次 S 系列智慧屏发布之前,业界也不少人猜测,华为是希望以 S 系列产品迈入低端市场。

此次发布的 S 系列智慧屏新品有 55、65、75 寸三种屏幕尺寸,同时有普通版和 Pro 版(主要差异在磁吸摄像头和存储空间上),共 6 款机型。

此次 S 系列智慧屏诸如音质、画质方面的能力,由于鸿蒙系统、鸿鹄芯片等华为系软硬件能力的加持,沿袭了以往智慧屏的能力。

具体而言,在画质上提供提供了 120Hz、高刷 4K 屏支持,提供像素级运动预估补偿、92% DCI-P3 广色域、动态对比度增强技术、精晰图像技术四项技术支撑。

画质方面,余承东在大会上展示了华为智慧屏 S 65'' 版与主流产品的各项参数对比,如下图所示:

余承东特别提到,拥有磁吸 AI 摄像头、搭载鸿蒙系统的华为智慧屏支持分布式通话能力,手机、平板、PC,甚至新增了儿童手表(目前支持型号:华为智能儿童手表 4X)打电话到电视上,而儿童手表由于分辨率不足,华为通过 “超分处理”技术可以提升在智慧屏上显示的画面分辨率。

在音频方面,华为智慧屏 S 系列更突破传统行业标准,采用 4*10W 扬声器单元方案,搭载 1L 独立大音腔,包含 2 个 10W 全频扬声器和 2 个 10W 高频扬声器,而且两个高频采用独特的专利技术,可以让高频和人声增强 8dB,这样在看电影的时候,人物对话就会听得更清晰。

同时,通过虚拟声场扩展技术专利,华为智慧屏可以突破扬声器的物理限制,在左右两边虚拟出左右环绕声道,并且拓宽声场,提升观影沉浸感。

值得注意的是,华为前不久刚刚发布的鸿蒙 OS 2.0 首先在华为智慧屏 S 系列产品上进行了应用,可以在娱乐、看护、教育、办公场景提供分布式应用。

例如,通过手机自带陀螺仪等传感器,实现手机作为游戏手柄、结合智慧屏玩游戏;通过与家庭摄像头互联,实现边看电视,还能在婴儿睡醒时在电视上及时得到家庭摄像头传来的画面提醒。

作为华为对标自家 nova 系列手机的华为智慧屏 S 系列,起跳售价为 3299 元,各版本价格分别如下:

华为智慧屏 S 55" 60Hz,售价 3299 元起;

华为智慧屏 S 65",售价 4999 元;

华为智慧屏 S Pro 65",售价 5699 元;

华为智慧屏 S 75",售价 6999 元;

华为智慧屏 S Pro 75",售价 7999 元。

就在几天前,华为鸿蒙 OS 2.0 手机 Beta 版发布,鸿蒙手机将于 2021 年面世被写入鸿蒙系统开发规划中。

一直以来,鸿蒙的发展历路都备受业界关注,尤其作为一款事关华为消费领域全盘布局的物联网操作系统,承载了华为不少心血。

华为消费者业务软件部总裁王成录此前曾表示,鸿蒙 OS 是为 IoT 而设计的,而以鸿蒙 OS 为基础的 IoT 市场发展空间,足以养活超过 10 个华为这样体量的大公司。

这其中,华为智慧屏显然是华为布局 IoT 市场的一个重要产品。

3、车载智慧屏:能打视频电话、能拍 VLOG

华为在此次发布会上推出的另一款全新产品是,华为智选车载智慧屏。

在发布车载智慧屏前,余承东透露,华为 HiCar 目前已合作 20 + 车厂、150 + 款车,提供 30 + 应用,通过分布式 UX 技术实现车机屏幕自适应,2021 年将会在 500 万台新车上预装。

华为 HiCar 是对标苹果 CarPlay 一款产品,需要直接与汽车厂商合作,预装到车机中。

此次,针对汽车存量市场,华为发布了这块 8.9 英寸的华为智选车载智慧屏。

为了这款产品,华为还为其配备了一个 360° 可调节底座设计,据余承东介绍称,这一底座采用了专业单反相机万向球云台结构设计实现,可以在所有汽车上安装应用。

通过蓝牙或音频线支持连接原车音响,跨屏应用可以实现手机应用到车载智慧屏应用的无缝流转。

通过 “音画分离”技术,可以实现用 Wi-Fi 传输图像数据,用蓝牙传输音频数据。如手机与车载音响已通过蓝牙连接,使用车载智慧屏时也无需改变原车车载音响连接方式,同样可以继续使用原车音响,并可通过语音助手实现语音交互体验。

同样由于采用了鸿蒙操作系统,支持分布式技术,可以实现手机地图在应用到车载智慧屏上无缝衔接,其他内容也同样可以无缝衔接到这一车载智慧屏上。据华为官方表示,华为智选车载智慧屏支持高德、百度、搜狗地图三大主流导航应用,用户可以自由选择。

值得注意的是,华为还将升降式摄像头这一设计沿用到车载智慧屏上,实现车载空间的视频通话。

此外,通过这一摄像头的分布式 AI 能力可以实现诸如疲劳监测、手势控制;通过搭载的 2K 超广角后摄,还可以实现后摄像头实现行车记录仪或旅游拍照的功能。

不得不说,华为首款车载智慧屏确实要比市面上现在已有的车载支架功能强大很多,也方便不少,不过价格方面,1699 元的官方售价也依旧很华为。