2020 这些数码产品离我们远去

2020 的进度条已经过去 95%,这一年有太多产品成为大家讨论的热点,但也有很多即将停产并离我们远去的产品,它们如此经典,以至于即便进入倒计时也不应该被我们忘记。所以今天,我们不妨一起来盘点这些 2020 年停产的电子产品。

EOS 5DS、EOS 5DS R

在单反逐渐式微的 2020 年,佳能拿出了最强旗舰产品 EOS R5,也标志其在无反相机领域再一次拿出看家本领。与此同时,佳能也宣布曾经的一代经典 EOS 5DS、EOS 5DS R 将会停产。

对于相机届来说,2015 年 2 月发布的 EOS 5DS、EOS 5DS R 曾经代表着单反产品的骄傲,这两款产品均搭载 5060 万像素全画幅 CMOS 图像传感器,这一像素纪录直到 2019 年 7 月才被索尼 A7R4 的 6100 万像素刷新,如今这两款机型即将停产,但相信依然有很多忠实佳能用户会怀念这两款产品吧。

Xbox One X 和数字版 Xbox One S

随着微软、索尼纷纷推出次世代游戏主机 Xbox Series X 和 PlayStation 5,游戏领域终于跨入了新时代,8K,120 帧,超高速 SSD,光线追踪 ...... 这些过去我们最期待的特性在新一代游戏主机中全都来了,也让我们对游戏新世代无比兴奋。

但遗憾的是过去的老机器也慢慢走到尽头,微软 Xbox One X 和数字版 Xbox One S 即将停产,虽然并不是说它们马上会消失,但大概也会渐渐被大家淡忘吧。说起来,我还挺喜欢 Xbox One X 的外观,如今的新世代游戏主机体积快赶上 PC 机箱了,体积越来越大或许是趋势,但除了家里的电视柜要「抗议」一下,大家应该都不怎么在意吧。

iPad mini

2012 年,初代 iPad mini 发布,当它发布时,智能手机屏幕尺寸还集中在 4 英寸左右,如今 8 年时间过去,苹果停产 iPad mini 初代产品,手机屏幕尺寸已经不断逼近 iPad mini,真的让人感慨时代变化之迅速。

但即便如此,iPad mini 依然是一款适合阅读电子书、看视频、玩游戏的娱乐神器,这一定位到今天依然没有太多变化,你也许会拿着更大屏幕的 iPad 写写画画做做笔记,但在 iPad mini 上,它就是一个适合阅读、看视频、玩手机游戏、盖泡面的工具。从第一代到现在的第五代,iPad mini 外观几乎没有任何变化,也从侧面说明当时的设计有多么出色,但我依然期待它未来更新的时候能改改外观。

任天堂 3DS

今年 9 月 17 日,任天堂在官网发布消息称,Nintendo 3DS 系列已经全部停产,作为一款 2011 年 2 月上市,2019 年销量还有 69 万台的元老级掌上游戏机来说,它的停产意味着掌机时代真的落幕,难免让人难过,毕竟伴随《塞尔达传说时之笛 3D》《怪物猎人 3G》《马里奥赛车 7》等众多经典作品,3DS 曾经带给我们许多欢乐。

但也不得不承认,如今强大的智能手机几乎取代了掌机的地位,即便脑洞大开、娱乐精神爆棚的老任也很难再找到新办法让掌机再次辉煌,这是时代发展的必然结果。不过我们也不必遗憾,NS Lite 的成功让我们看到了掌机精神的延续,如果你还对 3DS 恋恋不舍,也许是时候收藏一台了放在家里了。

iPhone 5c

严格意义上说 iPhone 5c 并不是苹果 iPhone 产品历史唯一一款塑料材质手机,但却是最具时尚感的塑料机型。iPhone 5c 在今年将正式停产,但当年刚发布时,包括我在内很多人也曾为之心动,我当时还买来使用过一段时间。

虽然 iPhone 5c 只是普普通通的聚碳酸酯材料,但苹果却通过一体成型技术带来了绝对轻盈舒适的手感,再加上没有天线接缝,其实拿在手上感觉并不比金属材质逊色,也显得更年轻有活力。从 iPhone XR 开始苹果回归多彩设计,让人很容易联想它们和 iPhone 5c 的关系,只不过不完美的塑料被大众更喜欢的玻璃和金属替代,但内核却继承了 iPhone 5c 的年轻。

历史车轮滚滚向前,新人笑旧人哭,就连数码产品也是如此,曾经的经典在 2020 落幕之时也将走下舞台让位新人。但即便它们在储物间里吃灰,曾经那些美好回忆也不会被忘记,不知道正在看文章的你有没有用过它们呢?

(本文图片均来自于各品牌官网)