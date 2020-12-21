欧盟监管机构为新法规草案亮绿灯：但仍存在不足

据报道，欧盟 “监管审查委员会”日前批准了欧盟委员会上周出台的两部法律草案，但同时也指出了其中的一些不足。

上周，欧洲委员会公布新的规则草案，即《数字服务法案》（Digital Services Act）和《数字市场法案》（Digital Markets Act）。

其中，《数字市场法案》将为互联网 " 看门人”（拥有市场主导地位的网络公司）列出一份 “该做和不该做”的清单，迫使它们与竞争对手和监管机构共享数据，不得不公平地推广自家服务和产品。

而根据《数字服务法案》，谷歌和 Facebook 等平台需要采取更多措施，打击其平台上的非法内容，避免平台被滥用，包括故意操纵平台以影响选举和公共卫生等。

对于这两项法律草案，负责审查欧盟委员会提出的政策和立法的 “监管审查委员会”，最终为这两部规则草案亮了绿灯，但同时也指出，该规则草案并未澄清如何挑选出互联网 “看门人”。

这两部草案是欧盟为遏制美国科技巨头的权力，而做出的最严肃的努力。当前，美国科技巨头控制着数千家公司和数百万欧洲人所依赖的大量数据和在线平台。草案规定，如果企业不公平地偏袒自家服务或不遵守其他义务，可能面临高达其年营收 10% 的罚款，甚至是分拆。

欧盟 “监管审查委员会”在一份意见书中称：“报告应该更清晰地确定和选择核心平台服务；应该提供证据，证明是什么决定了‘看门人’的权力持续被滥用。此外，还应该考虑到缩减规模优势后的一些负面后果。”

而欧盟官员表示，根据目前的严格标准，包括营业额、营收、用户数量和对关键平台服务的控制，可能会产生一个非常短的‘看门人’名单，但将来可能会扩大到其他国家的竞争对手（当前主要为美国）。

对此，Clifford Chance 律师事务所合伙人托马斯 · 温杰（Thomas Vinse）表示，一旦欧盟委员会开始征收罚款，同时也应该为诉讼做好准备。温杰说：“在这些上诉中，有些很可能成功，有些则可能失败。在任何情况下，企业都会推迟对规则的有效遵守。”

此外，White & Case 律师事务所合伙人阿西马基斯 · 科姆尼诺斯（Assimakis Komnios）表示，欧盟委员会的计划，很可能会受到欧盟个别国家自己的法规的阻碍。

科姆尼诺斯说：“我们已经看到，一些成员国试图保留自家的法规的作用，因此会有一些阻力。”他还补充说，欧盟规则草案目前的措辞，似乎允许德国推进自己计划中的改革。