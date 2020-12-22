索尼更新固件解决电视 4K 120Hz 输入模糊问题，效果仍不完美

IT之家12月22日消息 索尼旗下的 XH90、XH900H、X9100H、XH92 等同系列电视，此前曾曝光出在进行 4K 120Hz 信号输入时，画面会出现模糊的情况。一些用户在使用英伟达独立显卡通过 HDMI 2.1 接口进行 4K 120Hz 信号输入时，画面明显比 4K 60Hz 信号输入时模糊。此外，用户在使用 PS5 进行 4K 120Hz，画面也会严重模糊。

近日，索尼为这些电视升级了 v6.0414 固件，试图解决这些问题。根据官方描述，升级完固件后，用户如果需要输入 4K 120Hz 信号，需要连接 HDMI 3 或 4 接口，并且在设置中将 “增强格式”打开。

但是根据 YouTube @HDTVTest 的测评师 Vincent Teoh 消息，索尼本次固件更新并没有完全解决这个问题。从演示视频上看，这个版本的固件只是针对 4K 120Hz 信号进行了画面锐化操作，看起来清楚了一些，尽管相比之前有些进步，但实际上并没有彻底解决模糊的问题。同时这名评测师还表示，索尼 PS5 在输出 4K 120Hz 画面时，会自动缩小图像的画质和渲染量。因此玩家在使用 PS5 连接 4K 电视进行游戏时，最佳选择是将输出刷新率设置为 60Hz。

IT之家了解到，尽管目前电视有很多声称支持 4K 120Hz 格式，但是仅限机内解码能够完美支持。由于 HDMI 接口处理芯片、固件等限制，实际上可能达不到这个规格。根据规范，HDMI 2.0 最高支持 4K 60Hz，HDMI 2.1 最高应支持 4K 144Hz 的视频规格。但是随着刷新率的提升，数据量也需要翻倍，此时需要接近 40 Gbit/s 的带宽才可以满足。根据国内的一些消费者反馈，目前对于 HDMI 2.1 接口的接收芯片，以及 HDMI 2.1 传输线缆并没有十分严格的认证规范，导致电视的实际表现不能够达到要求。