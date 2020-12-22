新版曝光，Win10 是否还会有大改动

微软在今年已经向 Windows 10 推送了最后一次大版本更新 20H2，这次更新带来了全新的开始菜单，但依然存在很多缺陷，例如引发了新一轮的蓝屏死机问题等等。很多朋友都关心，Win10 下次大更新什么时候才会到来，今天就一起来谈谈这个问题吧。

Win10 21H1 曝光

首先，按照最新的命名规律，Win10 的下次大更新会被命名为 21H1，也就是 2021 年第一次大版本更新的意思。而接近开发者的消息源显示，WIn10 21H1 其实已经接近制作完成了，微软正在做 RTM 候选的最后工作，甚至很有可能已经确定了 RTM 版本，并将提供给 insider 内测用户。

Win10 21H1 是基于 Win10 20H2 制作而来的，而这个版本规划上的 “大更新”，事实上可能却仅仅是一个数分钟就可以完成升级的小更新。和今年的 20H2 更新一样，明年的 21H1 更新也会是一个 “启用补丁”，21H1 更新所包含的实质内容，会在推送 “启用补丁”之前，就通过 Windows Update 推送其他补丁，预先安装到系统中。

那么 Win10 21H1 会有什么更新内容？根据可靠的消息源，大概会带来以下更新：

· 设置功能使用新图标

·Windows 搜索新增暗黑模式

·Cortana 新功能

· 任务管理器可呈现程序的架构

· 改进显示设置

·Windows 中 Linux 子系统的改进

从这个角度来看，Win10 21H1 这个 “大更新”，实质上并不会有什么太大改动，但这并不意味着 Win10 不会有大变革了。事实上，Win10 明年会有一次非常重要的革新，Win10 21H1 看上去如此 “敷衍”，也和这次真正的大版本更新有关——Windows 小组的开发人员，把真正的精力放在了 Win10 21H2 以及 Windows 10X 上了。

Windows 10X 暂且不提，这里主要来说说 Win10 21H2。

从技术上来说，Win10 21H1 和 20H2 没有本质上的区别，但 21H2 就不同了。Win10 21H2 将会对开始菜单、任务中心等等模块进行大刀阔斧的修改，甚至还会引入用户心念念已久的全新 UI。微软将 Win10 的全新 UI 取了个代号，叫 “太阳谷”，新 UI 将会是 Fluent Design 的进化，资源管理器等老旧组件，都会用上全新设计的 UI。

Win10 21H2 会使用新 UI

毫无疑问，这是一个好消息，毕竟 Win10 界面风格割裂的问题，已经被诟病已久，追溯起来甚至从 2012 年的 Windows 8 开始，微软就一直没解决 Windows 系统的 UI 问题。Win10 21H2 的出现，很有可能为该问题画上句号。

但在此之前，Win10 21H1 是否不值得期待？也并非完全如此。

根据微软的消息，Win10 系统会开启全新的功能推送机制，包含新功能的系统补丁，可以通过 Windows Update 不定期推送，这被称作是 “Windows 10 功能补丁包”。换言之，Win10 的功能更新，不再固定依赖于每年两个的大版本更新，而是会有更灵活的推送。从这个角度来看，明年的 Win10 升级也不会那么无趣。

无论如何，明年的 Win10 更新都是非常值得期待的。macOS 凭借 M1 芯片风生水起，期待 Win10 明年也能带来不一样的惊喜！