消息称苹果计划 2024 年实现汽车生产，着眼 “新一代”电池技术

报道称，苹果公司正在推动自动驾驶汽车技术的发展，并计划在 2024 年生产一款可能包含其突破性电池技术的乘用车。

据了解苹果电池设计的第三方人士称，苹果战略的核心是一种新的电池设计，它可以 “彻底”降低电池成本并提高车辆续航里程。

苹果拒绝评论其计划或未来的产品。

目前尚不清楚哪家公司将负责组装苹果品牌的汽车，但消息人士称，他们预计该公司依靠制造业合作伙伴来造车。且苹果公司仍然有可能决定将工作重点缩小到自动驾驶系统上，而非打造苹果品牌汽车。

知晓苹果公司计划的知情人警告称，与新冠疫情有关的延误可能会将生产推迟到 2025 年或以后。

两位知情人士称，苹果公司已决定聘请外部合作伙伴来打造激光雷达传感器等自动驾驶系统组成部分，该传感器可帮助自动驾驶汽车获得道路的三维视图。此外，苹果汽车可能会配备多个激光雷达传感器，以扫描不同的距离。

该知情人士说，某些传感器可能来自苹果公司内部开发的激光雷达单元。今年发布的 iPhone 12 Pro 和 iPad Pro 机型均配备激光雷达传感器。

一位知情人士称，对于汽车电池，苹果公司计划采用独特的 “Monocell”设计，以削减成本、增加电动车续航里程。

苹果公司的设计意味着可以在电池内部填充更多的活性材料，从而使汽车的行驶距离更长。知情人士说，苹果还在研究一种名为 “LFP”磷酸铁锂的电池化学成分，这种化学成分本质上不太可能过热，因此比其他类型的锂电池更安全。

这位人士谈到苹果公司的电池技术时称：“这是一个全新的高度。就像 iPhone 首次问世一样。”

一位知情人士称，苹果此前曾与 Magna International Inc。就制造汽车进行谈判，但由于苹果公司的计划变得不明晰，谈判最终告吹。Magna 没有立即回应置评请求。