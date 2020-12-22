美股涨跌不一，哔哩哔哩上涨 3.46%，特斯拉难逃魔咒 “入标”首日跌逾 6%

北京时间 12 月 22 日消息，在英国出现传染性更强的新冠病毒变异消息影响下，今天美股涨跌不一，纳指微跌。截至收盘，道指涨 37.4 点，涨幅为 0.12%，报收 30216.45 点；标普 500 指数跌 14.49 点，跌幅为 0.39%，报收 3694.92 点；纳指跌 13.12 点，跌幅为 0.1%，报收 12742.52 点。

美国主要科技巨头多数上涨：

美国主要科技巨头

中国主要科技股多数下跌：

中国主要科技股

中概股股价

其他中概股多数下跌，其中上涨的公司包括：

上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

下跌的其他中概股

拼多多定向增发募集近 5 亿美元资金，股价下跌 1.67%

拼多多昨日晚间宣布向一家机构投资者定向增发价值接近 5 亿美元的股票。此次定向增发的股票约占该公司发行后总流通股的 0.3%。交易定价参照过去五个交易日的成交量加权平均价格。同时投资人同意将新发行的股票锁定期定为 6 个月。该交易预计将在 2020 年 12 月 24 日左右完成。上个月，拼多多通过增发股票和发行债券，融资 61 亿美元。拼多多目前已经成长为中国最大的聚焦农业科技的平台，提供了一个连接数百万农业生产者与全国各地消费者的线上市场，预计今年农产品成交总额将达到 2500 亿元。拼多多目前拥有 7.31 亿年度活跃买家。上周五收盘拼多多下跌 0.39%，报收 149.37 美元，市值 1831 亿美元。今天常规交易中，拼多多股价下跌 2.5 美元，跌幅为 1.67%，报收于 146.87 美元，盘中一度探底 145.03 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股大多数下跌，其中上涨的公司包括：

上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

下跌的其他国外科技股

特斯拉难逃魔咒，“入标”首日下跌近 6.5%

星期一是特斯拉成为标普 500 指数成分股的第一个交易日，但在盘前交易中，股价一度下跌 5.6%。过去两个交易日，特斯拉股价上涨 11.6%。今年以来，在成为标普 500 指数成分股预期的推动下，特斯拉股价累计上涨 731%，成为加入标普 500 指数时市值最高的公司。另外，特斯拉还取代西方石油公司，加入标普 100 指数。上周五，被动基金经理的疯狂买进，拉动特斯拉股价上涨约 5%，报收于 695 美元，创下新高，换手的特斯拉股票价值超过 1500 亿美元。截至上周五，特斯拉市值达到 6587.9 亿美元，成为市值第六高的标普 500 指数成分股。Sanford C. Bernstein 分析师托尼 · 萨克纳吉（Toni Sacconaghi）本月早些时候发表投资报告称，“在股票被宣布纳入标普 500 指数至真正纳入前，股价大幅上涨的先例很多，但纳入后短期内表现出色的股票很有限。”Interactive Brokers 首席策略师史蒂夫 · 索斯尼克（Steve Sosnick）表示，特斯拉股价每天可能涨跌 4 个百分点，按当前的市值，这对标普 500 指数的影响约为 2 点。今天常规交易中，特斯拉以 666.24 美元的价格低开，比上周五 695 美元的收盘价低 4.1%。截至收盘，特斯拉股价下跌 45.14 美元，跌幅为 6.49%，报收于 649.86 美元。

被花旗、摩根士丹利看好，微软今天逆势上涨近 2%

花旗银行分析师沃尔特 · 普里查德（Walter Pritchard）当地时间星期日发表投资报告，将微软股票评级由 “中性”上调至 “买进”，把目标股价由 229 美元上调至 272 美元。摩根士丹利分析师基思 · 韦斯（Keith Weiss）也发表投资报告，维持对微软股票的 “增持”评级，并将目标股价由 249 美元上调至 260 美元。普里查德看好包括 Azure 基础架构服务和 Office 365 生产力软件在内的微软云计算业务。他说，微软将持续受益于由新冠肺炎引发的远程办公趋势，“最初，新冠肺炎对IT支出的影响具有不确定性，甚至产生了负面影响，但随后，伴随疫情出现的一些趋势将在未来多年改变IT产业”。他认为，大型企业将越来越多地把计算需求迁移到云服务。在三大云服务巨头中，普里查德更看好微软而非亚马逊和谷歌。韦斯称微软是 “2021 年我们最看好的股票之一。我们看到了它在 2021 年跑赢大盘的潜力，微软增长和利润率提高的可持续性没有被市场充分意识到”。推动微软股价今天逆势上涨的另外一个因素，是媒体报道称它将为 Azure 服务器和 Surface 系列 PC 开发自主芯片。今天常规交易中，微软股价上涨 4 美元，涨幅为 1.83%，报收于 222.59 美元，盘中一度摸高 224 美元。