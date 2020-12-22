首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

三星公布台版 One UI 3.0 升级计划：10/20 系将于一月更新

2020/12/22 7:54:21 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家12月22日消息 三星此前已经向三星 Galaxy S20 系列国行用户推送了 One UI 3.0 正式版升级。随后，三星也向台湾省的用户推送更新并公布了一份 One UI 3.0 的升级时间表，中国内地用户可暂作参考。

值得一提的是，如果没有在列表中看到某款机型，并不一定代表该机不会更新 One UI 3.0，大概率只是三星还没有确认具体时间而已。此外，内测用户可能会比非内测用户更早收到更新。

  • 2020 年 12 月：Galaxy S20 5G、Galaxy S20+ 5G、Galaxy S20 Ultra 5G

  • 2021 年 1 月：Galaxy Z Flip、S20 FE、S10+、S10、S10e、Note20 Ultra、Note20、Note10+、Note10、Note10 Lite

  • 2021 年 2 月：Galaxy Fold、Z Fold 2

  • 2021 年 3 月：Galaxy A71 5G、Tab S7、Tab S7+、Tab S7+ 5G

  • 2021 年 5 月：Galaxy A80、Tab S6 Lite、Tab S6 Lite LTE、Tab S6 、Tab S6 LTE、Tab A7 LTE

  • 2021 年 6 月：Galaxy A70、Tab A7

  • 2021 年 7 月：Galaxy Tab S5e(Wi-Fi)

  • 2021 年 8 月：Galaxy Tab 8.0“(2019) with S Pen、Tab 8.0“(2019) with S Pen LTE、Tab A8(2019) LTE、Tab A 10.1 (2019) Wi-Fi、Tab A 10.1 (2019) LTE

IT之家曾报道，One UI 3 拥有大量新特性，例如视觉设计、性能增强、新功能等。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：三星

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用