三星公布台版 One UI 3.0 升级计划：10/20 系将于一月更新

IT之家12月22日消息 三星此前已经向三星 Galaxy S20 系列国行用户推送了 One UI 3.0 正式版升级。随后，三星也向台湾省的用户推送更新并公布了一份 One UI 3.0 的升级时间表，中国内地用户可暂作参考。
值得一提的是，如果没有在列表中看到某款机型，并不一定代表该机不会更新 One UI 3.0，大概率只是三星还没有确认具体时间而已。此外，内测用户可能会比非内测用户更早收到更新。
2020 年 12 月：Galaxy S20 5G、Galaxy S20+ 5G、Galaxy S20 Ultra 5G
2021 年 1 月：Galaxy Z Flip、S20 FE、S10+、S10、S10e、Note20 Ultra、Note20、Note10+、Note10、Note10 Lite
2021 年 2 月：Galaxy Fold、Z Fold 2
2021 年 3 月：Galaxy A71 5G、Tab S7、Tab S7+、Tab S7+ 5G
2021 年 5 月：Galaxy A80、Tab S6 Lite、Tab S6 Lite LTE、Tab S6 、Tab S6 LTE、Tab A7 LTE
2021 年 6 月：Galaxy A70、Tab A7
2021 年 7 月：Galaxy Tab S5e(Wi-Fi)
2021 年 8 月：Galaxy Tab 8.0“(2019) with S Pen、Tab 8.0“(2019) with S Pen LTE、Tab A8(2019) LTE、Tab A 10.1 (2019) Wi-Fi、Tab A 10.1 (2019) LTE
IT之家曾报道，One UI 3 拥有大量新特性，例如视觉设计、性能增强、新功能等。