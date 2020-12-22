被苹果和谷歌下架之后，《堡垒之夜》跟三星成了战友，还一起发装备

12 月 22 日上午消息，Epic Games 与苹果公司的的纠纷在在进行中，这家游戏公司最近跟三星成了战友，一起合作，做了一批 “Free Fortnite”（意为解放《堡垒之夜》）的纪念品。

Fortnite《堡垒之夜》是 Epic Games 的代表作品，今年因为加入了自己的付费渠道，不愿使用苹果的应用内支付而被下架，自此双方结下梁子，纠纷不断。Epic Games 充分发挥了自己游戏制作公司的专业技能，用各种方式跟苹果叫板，例如他们曾经模仿苹果著名的《1984》广告片，做了一个黑苹果的广告，号召 “Free Fortnite”。

对了，因为同样的理由，《堡垒之夜》也被谷歌 Google Play 下架了…… 这也是为什么他们会跟三星应用商店站在一起的原因。

▲ Epic Games 跟三星合作的 Free Fortnite 装备盒（图片来自 @GameOverGreggy）

▲ Epic Games 跟三星合作的 Free Fortnite 装备盒（图片来自 @GameOverGreggy）

▲ Epic Games 跟三星合作的 Free Fortnite 装备盒（图片来自 @GameOverGreggy）

今天这个印着 Free Fortnite 的衣服是他们跟三星合作的产品。包括带有彩虹骆驼标志的 “ Free Fortnite”夹克和三星的 Galaxy Tab S7 平板电脑。包装中提醒用户，可以从三星 Galaxy Store 软件商店的‌下载 Fortnite。

他们写到：“Fortnite 被评为 2020 年年度三星 Galaxy Store 年度最佳游戏。为了庆祝这一成就，我们与三星合作为您发送了特别的 #freefortnite 装备盒。

尽管 Fortnite 当前可能未在 App Store 或 Google Play 上提供，但您仍然可以直接从 Galaxy Store 上的 “ Epic Games”应用中获取最新的 Fornite 更新。传播 #freefortnite 这个话题词。”

在被苹果下架后，Epic Games 对苹果提起诉讼，并在各种渠道进行了一系列的反苹果公关活动，控诉苹果对 App 施加 “反竞争限制”，认为苹果用垄断做法来阻碍竞争并扼杀创新。同样的理由，谷歌也面临着 Epic Games 的诉讼，并且也从谷歌软件商店中删除了 Fortnite。

Epic Games 和苹果将于 2021 年 7 月在法庭上对决，《堡垒之夜》不太可能在此之前重返‌App Store‌，包括 macOS 上也不可用，但可以在 PC，Android 的移动设备或家用游戏主机平台上下载安装。