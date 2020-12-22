SpaceX 完成今年最后一次发射并庆祝首次回收助推器 5 周年，今年已连续成功 20 次

12 月 22 日，美国太空探索技术公司 SpaceX 刚刚完成了 2020 年的最后一次发射，其猎鹰 9 号火箭助推器再立新功。这也是 SpaceX 猎鹰助推器第 20 次成功回收，打破了该公司此前自己保持的纪录，并以此庆祝其首次成功回收助推器 5 周年。

SpaceX 在 12 月 19 日完成了今年最后一次发射，将美国间谍卫星送入近地轨道 (LEO)，而猎鹰 9 号火箭助推器 B1059 返回 1 号着陆区 (LZ-1)，实现了 12 个月内的第五次成功回收。这次任务被称为 NROL-108，是 SpaceX 今年第 26 次发射，打破了之前 21 次发射的年度纪录。

除了使猎鹰 9 号火箭成为 2020 年世界上发射次数最多的火箭，并证明 SpaceX 每年 40 次以上的发射节奏并非妄想外，NROL-108 的发射还帮助 SpaceX 实现了助推器回收里程碑，即距离第一次成功回收已经 5 周年。2015 年 12 月 21 日，SpaceX 成功回收了第一枚猎鹰 9 号火箭助推器。

截至完成 NROL-108 任务，SpaceX 已经连续回收了 20 枚猎鹰 9 号火箭助推器，期间没有任何失败，打破了之前 19 次记录。值得注意的是，SpaceX 是在 2020 年 3 月助推器回收失败后创造的这一纪录。换句话说，SpaceX 在短短 8 个月里已经连续成功回收了 20 枚助推器。

除了 2017 年所有助推器回收成功外，SpaceX 每年都会遭遇一次或几次回收失败，包括 2020 年的两次。不过，随着 SpaceX 继续证明猎鹰 9 号火箭助推器确实能够实现每枚发射不少于 10 次的设计目标，回收失败的情况已经越来越少见。

截至 NROL-108 任务，SpaceX 猎鹰 9 号火箭和猎鹰重型火箭助推器在过去 5 年中成功回收了 70 次。换句话说，在猎鹰火箭家族的 105 次成功发射中，几乎三分之二成功实现了一次或多次助推器回收。

不过，SpaceX 的雄心才刚刚起步，其首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）最近透露，2021 年计划发射 48 次，这几乎是 2020 年的近两倍。随着时间推移，可以肯定，SpaceX 明年将会回收更多助推器。