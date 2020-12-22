高德打车启动 “1 块出发日”活动，即日起至 1 月 3 日，用户通过高德打车微信小程序，参与 “一块薅打车金”，最高可获 500 元打车金，用于抵扣打车费用。

据悉，本次 “1 块出发日”，高德打车将在微信小程序推出 “一块薅打车金”活动。用户进入高德打车微信小程序，将获得 1 个随机金额打车金礼包，用户将礼包分享给好友，好友点击即可获得打车金。礼包内所有打车金均被好友领取完毕后，分享人将随机获得与其中一位好友等额的打车金奖励。每个用户可多次参与活动，活动期内预计最高可得 500 元打车金。

打车金在有效期内可累计使用，直接抵扣打车费用。用户可打开高德地图 App—打车—个人中心—打车金，查看可使用的打车金总额。同时，打车金还可以跟高德打车的其他优惠券叠加使用，优惠后金额再由打车金抵扣。

高德打车大数据预计，2020 年 12 月 31 日、2021 年 1 月 1 日跨年两日，将成为全年打车的又一高峰。为此，高德打车联合 60 多家出行合作伙伴推出 “跨年两天全天免佣金”活动，乘客付多少司机就能收入多少。

除跨年两天之外，“早高峰免佣金”活动还将限时继续推出，工作日早 7 时至 9 时的订单，参与活动的出行平台也将不向司机收取佣金。