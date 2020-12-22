丰田将暂停在英国和法国工厂运营，应对新冠病毒变异迎接圣诞

据报道，在英国和法国，丰田三座汽车制造厂已提前停止运营。由于圣诞即将到来，交通运输出现问题，不少组件缺货，这些工厂选择关闭时间提前 2 天暂停运营。

丰田在声明中表示，许多国家纷纷对英国发布旅行禁令，交通受到影响；边境关闭时间有多长也充满不确定性，法国奥南（Onnaing）厂提前两天停产。英国迪塞德（Deeside）引擎工厂从周二开始关闭，伯纳斯顿（Burnaston）工厂从周三开始停止运营。

英国两座工厂在圣诞前夕关闭，直到 1 月 4 日重开。三座工厂共有员工约 8000 人。

丰田推行所谓的 “准时制”，也就是说汽车组件仅提前 4 小时送到，然后就会装备使用，所以一旦出现轻微的中断就会影响生产。但丰田在声明中表示，提前暂停生产是为了确保员工及所有利益相关方的安全，特别是物流合作伙伴的安全。

周日晚上，由于担心变异病毒传到欧洲大陆，法国关闭英法边境线。大量卡车在 Kent 附近的高速公路上排成长龙，英国港口一片混乱，积压了很多货物，这些问题一方面是英国退欧造成的，另一方面是新冠引起的。

由于担心英国以无协议方式退出欧盟，一些厂商也开始做准备。上周日产宣布将在日本本土生产新电动汽车，因为退欧将会影响英国汽车出口，本来日产准备在英国桑德兰（Sunderland）工厂生产新电动汽车。