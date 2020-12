立讯精密：本次 337 调查对公司目前生产、 经营不会造成实质性影响

12 月 21 日消息,立讯精密发布公告称,近日从美国国际贸易委员会网站获悉,安费诺集团于 2020 年 12 月 18 日根据《美国 1930 年关税法》第 337 节规定向美国国际贸易委员会提出调查申请(以下简称 “本次 337 调查”)。

本次 337 调查由安费诺集团于 2020 年 12 月 18 日根据《美国 1930 年关税法》 第 337 节规定向美国国际贸易委员会提出申请,指控公司及子公司东莞立讯精密有 限公司、Luxshare Precision Limited、Luxshare-ICT Inc, Milpitas, CA 在对美出口、 在美进口及销售的特定电连接器与壳及其组件和下游产品(Electrical Connectors and Cages, Components Thereof, and Products Containing The Same)侵犯其专利权。

经公司内部核查,公司目前共 5 个美国专利涉及本次 337 调查,分别涉及导电 塑胶技术与端子横排注塑成型技术,均由公司自主研发设计并应用于高速外部 IO 连接器产品中。

公告称,在获悉本次事件后, 公司已成立了专门的工作组,并聘请美国律师积极应对本次 337 调查。截至目前, 公司尚未收到任何正式的法律文书。经初步判断,本次 337 调查对公司目前的生产、 经营不会造成实质性影响。