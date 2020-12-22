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龙芯 . NET 正式发布：支持龙芯 CPU 家族，以及 UOS、麒麟等操作系统

2020/12/22 10:04:45 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家12月22日消息 从龙芯中科获悉，12 月 19 日，2020 中国 . NET 开发者大会于苏州开幕。会上，龙芯 . NET 正式发布。

龙芯表示，此次发布的龙芯 . NET 3 基于 . NET Core 3.1，支持该版本具备的所有主要功能，包括 GC、AOT 等。CoreCLR、CoreFX、ASP.NET Core 等库的测试通过情况与 x64/arm64 相当。

据悉，龙芯 . NET 3 同时支持龙芯 CPU 家族，包括龙芯 3A4000/3A3000/3A2000 单路多路、龙芯 2K1000 等，还支持多款操作系统，包括 Loongnix、Debian、UOS、麒麟等。

龙芯还承诺，后续将对龙芯 . NET 进行长期维护，并与社区同步。

IT之家了解到，从去年开始，龙芯将 . NET 作为一个重点项目持续跟进。2019 年 5 月开始调研需求及版本。2019 年 8 月构建成功，10 月输出第一个 Hello World，并完成虚拟机初始化、部分 JIT和打印功能。

2020 年 5 月 . NET Web 应用启动，6 月 18 日开源了龙芯版本的 CoreCLR，7 月发布早期试用版，12 月推出发布候选版本。

龙芯.NET：点此查看

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关键词：龙芯

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