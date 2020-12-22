不需要手机，养老助残卡将能刷出北京健康宝

IT之家 12 月 22 日消息 据北京日报报道，老年人不用手机，也能 “亮”出健康码。北京市经信局表示，本市试点老年人刷养老助残卡就能完成 “北京健康宝”健康状态查询、来访登记等功能，整个过程像坐公交车刷卡一样简单便捷。目前朝阳医院等 10 处场所已试点运行，未来将大范围推广，率先在公园、医院等地使用。

此次试点正是利用养老助残卡，并在相关场所安装新设备，让老年人像平时坐公交一样刷卡，完成健康码验证、测温和登记所有程序。

试点方案针对公园、商超、医院等老年人日常出行涉及的高频场所，通过开发或升级现有智能健康宝自助登记查验系统终端，增加养老助残卡读取功能，老年人刷卡就能实现测量体温、来访登记、健康状态查询 “三合一”，省去手机查询健康码、手动测温等环节，解决老年人出行便利性问题。

在这些试点场所，不再像过去只张贴北京健康宝的二维码，而是有一套查验系统终端设备，并设有读卡器。老年人只需要拿出养老助残卡，卡片靠近扫码区，设备会发出读取信息提示音。如果是绿码，设备就会发出 “健康状态正常，请通行”的提示音；几乎与提示音同步，屏幕也会弹出 “健康状态：正常；登记成功”的绿色文字；就在刷卡的过程中，设备也同时完成自动测温，体温立刻会出现在屏幕上。

IT之家获悉，在隐私保护方面，“健康宝”是 “个人信息最小化采集”，仅需进行必要实名认证，即可登录使用健康宝相关服务，且登录状态长期有效。扫码功能的个人信息均以脱敏形式呈现，只保留姓、身份证号前后各 2 位、手机号前后各 3 位，有效避免隐私泄露风险。同时，所有信息仅保存于北京市政务云，仅用于防疫追溯及相关工作，充分保障隐私安全。

市经信局相关负责人表示，刷卡等系统设备需要符合相关要求，信息也会加密传输，确保个人信息安全。同时，养老助残卡上只能读取北京通号码，这一号码是经过加密的 12 位编码，并没有个人隐私信息。