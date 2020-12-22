华为高性能车规级激光雷达首发，面向百万级量产需求

IT之家 12 月 22 日消息 中国汽车工业协会主办的 T10 ICV CTO 峰会在上海召开，华为融合感知产品部总经理段忠毅出席并致辞，同时华为首次面向行业正式发布车规级高性能激光雷达产品和解决方案。

值得一提的是，ARCFOX 刚刚宣布极狐 HBT 将搭载 3 个华为 96 线中长距激光雷达以及 6 个毫米波雷达、12 个摄像头、13 个超声波雷达，同时搭载 352Tops 算力的华为芯片。

据华为智能汽车解决方案官方介绍，相比毫米波雷达和摄像头，激光雷达在目标轮廓测量、角度测量、光照稳定性、通用障碍物检出等方面都具有一定优势。在部分难点场景下，例如城区非规范行人、非规范道路，甚至是非规范驾驶的行为，急需激光雷达来解决。

IT之家了解到，华为激光雷达产品于 2016 年开始预研，2020 年成功量产。华为激光雷达产品的定位是前装量产，面向乘用车的前装量产的产品化开发。华为为其开发了智能清洗系统和智能加热系统等。

此外，藉光通讯领域积累的精密制造能力以及先进工艺装备实验室，华为完成了第一条车规级激光雷达的 Pilot 产线建立，将面向百万级量产需求，按照年产 10 万套 / 线推进，以适应未来大规模量产需求。