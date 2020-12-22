5G 普及之路：用户数远超手机出货量，“被 5G”、4G 降速等争议频现

日前，工信部副部长刘烈宏表示，中国已建成全球最大的 5G 网络，累计建成 5G 基站 71.8 万个，推动共建共享 5G 基站 33 万个。截至目前，我国已实现 5G 独立组网初步实现规模商用，网络覆盖全国地级以上城市及重点县市。

尽管 5G 网络当前仍处于起步阶段时，已有不少消费者通过购买 5G 手机尝鲜。如今，随着网络逐步建设，5G 手机的出货量逐步上升，使用 5G 套餐的用户数也在逐渐增加。

但站在消费者的层面看，由于 5G 手机尚未体现出足够优于 4G 手机的特性，且套餐价格昂贵、手机耗电快等因素也使众多消费者对使用 5G 网络心存疑虑。同时，在 5G 普及的过程中，“被 5G”、4G 降速等争议也屡见不鲜。

5G 套餐用户数远超 5G 手机出货量

从今年 1 月份运营数据开始，中国移动和中国电信均开始披露 5G 套餐用户数，运营数据显示，截至今年 10 月底，仅中国移动、中国电信两家的 5G 套餐用户已累计突破两亿。

而中国信通院发布的数据显示，1-10 月，国内市场 5G 手机累计出货量 1.24 亿部、上市新机型累计 183 款，占比分别为 49.4% 和 47.3%。

超 2 亿的 5G 套餐用户数与 1.24 亿部 5G 手机出货量之间仍然存在巨大的差距。业内人士分析认为，可能是部分 4G 用户办理了 5G 套餐，或者是部分用户使用双卡双待，且两个号码都办理了 5G 套餐。

工信部数据显示，截至 10 月末，三家运营商的移动电话用户数达 16 亿户，其中 4G 用户数为 12.96 亿户，同比增长 2.1%；4G 用户在移动电话用户总数中占比为 80.9%。4G 用户数仍在小幅上升。

尽管 4G 用户数仍占大头，但自去年起，手机厂商就开始避谈 4G 手机，并加速清理 4G 手机库存；还有不少手机厂商宣布 All in 5G，试图在新的赛道上抢占份额。而这也助推了 5G 手机出货量的不断上升。

今年以来，手机市场大盘下滑，除了 4 月，其他月份出货量均同比下跌。而手机市场唯一的亮点在于 5G 手机，从今年 3 月起，5G 手机占比加速上涨，目前占比基本在六成。

艾媒咨询分析师认为，5G 手机在市场渗透率的上升最主要因素还是在于各大厂商跟进新款产品的时候转向 5G 赛道，导致消费者在购买新机时被动接受 5G 手机产品，但 5G 手机自身的性能优越实际上未对消费者形成强吸引力。

中国信通院数据显示，1-11 月，国内市场 5G 手机累计出货量 1.44 亿部，占比达到 51.4%，已经超过了一半。而在 6 月～9 月，5G 手机出货量占到总出货量的比例几近相同，在 60%～62% 间，彼时，5G 手机对整个市场的提振作用并不明显，而到 10 月、11 月，5G 手机占比快速上升，主要是由于 iPhone5G 手机出货量的增加。

目前来看，5G 手机价格已经下探到千元以下，在一定程度上促进了 5G 手机的普及。不过与此同时，5G 信号覆盖不完全、5G 手机耗电量大等问题也让不少 5G 手机用户不愿开启 5G 模式。

近日，“56 万韩国 5G 用户重返 4G：不满 5G 速度和运营商服务”一事引发热议，报道显示，因韩国消费者对 5G 质量低劣、覆盖范围不足和收费高昂不满，有多达 56.27 万人已从 5G 切换回 4G 服务。截至 8 月底，5G 退回到 4G 的用户占韩国三家国内移动运营商的 5G 用户总数的 6.5% 之多。

有用户表示，切换 5G 会导致手机电池的电量消耗更快，而且无法达到想要的速度。这一情况在国内同样存在。

根据测试，一部 5G 手机使用 4G 网络往往会比使用 5G 网络续航长两个小时左右。此前小米中国区总裁卢伟冰也表示 5G 旗舰手机如果 5G 网络全开，大约功耗高于 4G 手机的 20%。

4G 降速、“被 5G”等争议频现，5G 消息商业化落地加速

在 5G 快速发展的同时，有关 “4G 降速”“运营商下架 4G 套餐为 5G 铺路”等争议不时出现。

早在今年 1 月，工信部便针对网民关注的 “4G 降速”问题回应称，总体来看，近期全国 4G 网速整体保持稳定，但可能存在个别区域、某些时段下降的情况。主要原因是 4G 用户流量增长和网络支撑能力提升还不完全匹配。

而在近日举行的 2020 世界 5G 大会上，中国移动总经理董昕明确表示，“在建设 5G 的同时，确保 4G 网络服务不下降。”

对于 “运营商下架 4G 套餐为 5G 铺路”的争议，有用户表示，在三大运营商手机营业厅 App 上，4G 套餐的种类相比以前明显较少，甚至有运营商在 APP 中不提供 4G 套餐的办理入口。据了解，运营商多个地区的官网和 APP 不再提供优惠的 4G 套餐，用户办理套餐时只能选择价格相对较高的 5G 套餐。

针对这个情况，有运营商客服人员表示，目前在官网和 APP 上确实下架了 4G 套餐，网上办理只能选 5G 套餐。如果用户需要更改套餐或办理其他 4G 套餐，仍可以通过线下营业厅进行更改。

独立电信分析师付亮表示，事实上，4G 套餐种类确实减少了，但这是为了减少在售、在用套餐数量，而非逼用户换 5G。

业内人士分析认为，在 2G/3G 逐渐退网之后，未来十年 5G 和 4G 网络会共存。

付亮认为，目前什么样的应用能带来明显差异、打开 5G 规模商用爆发是关键。从个人业务角度看，确实还没看到典型的应用出现。3G 时代的微博、WAP 网站，4G 初期的微信，4G 中期的短视频，都明显推动了标准的普及。

而从个人角度来看，一度备受关注的 5G 消息近日又传来落地新动态。据新华社报道，5G 消息商业化落地正在加速，5G 消息商用方面，中国移动、中国联通、中国电信三家运营商将共用一个平台，该平台即将于今年底或明年初推出。

东兴证券分析师王健辉表示，5G 消息将在基础功能上赶超微信。社交 APP 需要相互认证并添加联系才能实现消息发送，而 5G 消息是通过认知接收方的手机号码进行消息发送，将具有实名登记功能，同时促进手机号生态圈（相比于微信朋友圈、微博等）的新社交媒体生态；另外，5G 消息能提供更快的传输速度，传输效率更有优势。