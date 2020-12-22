贾跃亭第二批债权人守约协议签署完毕 涉及金额 22.81 亿美元

12 月 22 日消息，贾跃亭债务处理小组一位负责人近日透露，贾跃亭债务处理小组已经完成第二批债权人守约证明书的全部签订，共涉及 56 家，总金额为 22.81 亿美元，其中涉及 8 家债权人向法院申请解除或删除贾跃亭为双限或失信被执行人的案件，该批所有涉及执行案件的债权人全部已经向法院提交解除材料。

接下来三个月，贾跃亭债务处理小组将与第三批债权人分别签署守约证明书，共涉及 22 笔合同。

“我们即将启动第三批次的债权人守约协议签署，一旦全部完成，之前向法院申请贾总双限或失信被执行人的债权人案件将有望大部分解除，这将为贾总未来回国推动 FF 中美双主场战略，包括助力国内融资都是大利好。” 该负责人说。

经过一年的努力，2020 年 6 月 26 日贾跃亭在美国申请的个人破产重组程序完成，重组方案正式生效，同时债权人信托也正式设立并开始运营。

12 月 14 日，法法汽车（珠海）有限公司正式成立，注册资本 2.5 亿美元，由 FF Hong Kong Holding Limited 完全持股，法人为贾晨涛，他同时还是乐视生态汽车（浙江）有限公司的监事。此外，FF 全球融资正在进行中。12 月 9 日，FF 微博发布消息称，又一辆预量产车完工，继续推进 FF 91 量产计划前行。