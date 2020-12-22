GPD Win 3 滑盖掌机海外众筹：11 代酷睿 + 720p 屏，799 美元

IT之家 12 月 22 日消息 根据外媒 TechPowerUp 的消息，GPD Win 3 滑盖掌机将在 Indiegogo 上开启众筹，i5-1135G7 版本众筹价 799 美元， i7-1165G7 版本售价 899 美元。

IT之家曾报道，11月份，GPD官宣全球首款 Windows 10 直板掌机 GPD WIN 3 即将发布，可以 60 帧玩最新 AAA 游戏大作。

官方称，WIN 3 是 GPD 有史以来细节打磨最好的掌机，可运行最新 AAA 级游戏大作，大部分均可中特效、60 帧运行。

配置方面， GPD WIN 3 搭载了 11 代 Tiger Lake-U 系列处理器，配备了 LPDDR4x 4266 内存，采用了 PC 级涡轮风扇 + 双热管散热。设计方面，GPD WIN 3 搭载了 5.5 英寸阳光屏，268 PPI，H-IPS 技术，第 5 代康宁大猩猩玻璃，84% NTSC 色域，DC 调光。手柄采用双振动马达，官方称媲美日本顶级清水、三和摇杆的 ALPS 双 3D 大摇杆，原生支持下压实现 L3 / R3 功能；扳机键 L2 / R2 首次采用模拟信号。