消息称快手拟于春节前挂牌上市，估值 450 亿美元

12 月 22 日讯，据腾讯新闻《一线》报道，快手拟于春节前在香港挂牌上市，估值为 450 亿美元。截至发稿，快手方面暂无任何回应。

报道称，一位接近上市团队的知情人士透露，快手最快将在 1 月中旬可以排聆讯。按照上市流程，最快将在 1 月底路演，并于春节前挂牌。

报道还称，多位基金经理就快手公司当前的财务数据以及未来可预见的广告增速问题预测，快手公司的估值合理区间为 450 亿美元，但是最后的估值需要在 1 月底路演结束后确定。

而据 36 氪报道，快手赴港上市日期拟定在明年 2 月 5 日，有相关人士称，快手港股 IPO 的承销商近来表现活跃，有承销商透露，预期目标直指 500 亿美金估值并持续加温。

今年 11 月 5 日，快手正式向香港联交所递交招股申请。招股书显示，快手在 2017 年、2018 年、2019 年的总收入分别为 83 亿元、203 亿元、391 亿元。2020 年上半年，快手实现收入 253 亿元，同比增长 48%。

截至 2020 年 6 月 30 日，快手中国应用程序及小程序平均日活跃用户达 3.02 亿，月活跃用户达 7.76 亿。在同一期间内，日活跃用户在快手应用的日均使用时长超过 85 分钟、日均访问快手应用超过 10 次。

招股书还显示，截至 IPO 前，宿华持股 12.648%，程一笑持股 10.023%，银鑫持股 2.422%，杨远熙持股 2.069%。腾讯持股 21.567%，五源资本持股 16.657%，其他投资者合计持股 34.614%。