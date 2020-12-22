新造车们还没上岸，车圈 “创二代”们又下海了

2020 年，留给造车新势力们的「窗口期」似乎正在关闭。传统汽车的「正规军」开始入局，如今高端新能源的窗口已经向这些有资源储备的创二代们打开。

12 月 18 日，东风公司旗下高端新能源汽车品牌——岚图汽车在深圳发布首款 SUV ——岚图 FREE，值得注意的是，这款 SUV 提供了纯电动和增程电动两种动力方案。

这是传统汽车企业进军「高端新能源」领域，首次推出「增程式动力方案」，这让岚图站在了造车新势力理想的身旁。恰恰是同一天，采用了增程式动力解决方案的理想汽车宣布累计交付量突破 3 万台，似乎再次证明了「增程式」产品的广阔市场。发布会结束，岚图汽车 CBO 雷新表示：目前岚图 FREE 的预约排号已经超过了 25000 个。

因为「增程式」的技术路径选择，岚图与理想的关系亦敌亦友，但似乎更多的是共赢。

发布会后，岚图汽车 CEO 卢放说「我们跟理想不是竞争对手。我们跟所有的新能源车企，是一个战壕里的战友，我们共同的目标是把传统的燃油车不断地向新能源车转化，把电动车市场做大，这是我们所期望的。」

正因为有了「国家队」选手的助力，理想 ONE 也爆单了。

李想在朋友圈评论说，「在一个领域有认真用心的新选手进入，绝对是好事情，可以快速增加这个领域的关注度和消费者的信心。媒体天天写岚图挑战理想汽车，但并不知道我们私下长期一直在交流，更不知道任何增程电动的热点信息，对大家都是双赢的。」

而「双赢」更直接的效果是，岚图发布会结束后，「理想 ONE 周末两天新增订单直接翻倍…… 春节前的产能远远跟不上需求了。」

岚图汽车 CEO 卢放 | 发布会现场图

「增程式」的技术路径选择，似乎都让人忘了岚图 FREE 其实是首款同时支持纯电动和增程电动两种方案的产品。而这些与新造车势力亦敌亦友，却也虎视眈眈的「后来者」并不只有岚图一家，行业中的「正规军」开始入场。

从上汽刚刚亮相的「智己汽车」，到长安、华为和宁德时代将要联合打造的高端智能汽车品牌，再到长城汽车正在内部孵化的高端新能源项目「沙龙智行」等等，明年似乎将要成为「汽车圈的创二代」们冲击高端品牌的新「窗口期」。

增程、轿跑、科技、豪华、大型 SUV…… 等等这些被新造车带火的新领域，在岚图的带领下将在明年迎来新的解读。一入场就开始「贴身搏斗」、「刺刀战」，如此激烈竞争之下，「汽车圈的创二代」的机会十分诱人，压力同样十分沉重。

「岚图」们的成长路径

岚图正是「汽车圈创二代」的典型代表。东风公司董事长竺延风把岚图定义为「东风一次新的创业。」

从东风内部代号「H 项目」的秘密研发至今，岚图也只有两年左右的时间打磨。彼时，造车新势力们还在不断亮相新车，蔚来也仅仅是刚刚开始落地量产，甚至特斯拉的马斯克还正在社交媒体上暗示将以每股 420 美元的价格将公司私有化。但不可否认的是，新能源汽车的种种动作不断搅动着市场的舆论方向，甚至盖过了很多传统车型的热点。

自主品牌们纷纷开始调转方向，内部成立全新的秘密事业部来研发高端新能源汽车。岚图汽车 CEO 卢放说「随着中国的国力越来越强大，用户对于自主品牌的信心越来越强。另外就是消费升级，这就需要提供更多车型让消费者选择。」更重要的是，众多车企纷纷选择新能源赛道，也跟当前一些国家政策、法规，包括对未来技术发展趋势的判断都有一定联系，自主品牌在智能化方面有一定的先发优势。

于是，在 2017、2018 年左右传统车企开始全面布局新能源，市场上甚至传言「造车新势力们的窗口期将在 2020 年关闭，因为到时候，大批的「正规军」即将入场。」在电动智能汽车的商业闭环被特斯拉验证成功之后，新造车势力实现向上突破崛起之时，如今还有这样一批特殊的「造车新实力」，它们已经背靠成熟的制造生产体系，他们已经有承担风险的能力，它们脱胎于传统车企，但却肩负着变革的使命。

上汽内部代号为「L 项目」的神秘新造车计划已经浮出水面，上汽、张江高科和阿里巴巴三方联合打造的智己汽车，将在明年 1 月 13 日正式亮相，发布 A、B 双车的全球首秀；预计到明年四月上海车展，将接受限量预定，预计交付将只晚于岚图一个季度，明年第四季度交付。

几个月前，长城汽车爆出计划成立一个全新的高端智能纯电动品牌，定位将高于长城现有车型。项目内部代号为「SL 项目」定名为「沙龙智行」，未来可能生产 SUV 在内的高端产品。对此，长城汽车副总裁傅小康回应称「大潮将至，我辈当躬身入局！」。

一起入局的还有长安、华为和宁德时代联合打造的高端智能汽车品牌，将研发全新平台，首款车型预计将在 2022 年上市。以及广汽刚刚独立的高端新能源品牌、北汽的 ARCFOX 品牌等等。

如今，以「汽车圈的创二代」岚图为首的一批汽车新品牌即将涌入市场。同时它们也开始「提速」: 从 7 月 29 日岚图品牌发布不到 5 个月时间，岚图 FREE 这款「双技术方案」车型就上市亮相。岚图 FREE 却充分发挥了后来者的优势，同时也带来了新的思考。

「我们希望能充分利用东风深厚的积淀，同时向造车新势力学习，快速向用户思维转化，形成更快的体制机制。这就是我们要合体打造的中国造车新实力。」岚图汽车 CBO 雷新说。

岚图汽车 CEO 卢放表示，为了保证车显示真实续航里程，岚图正在解决这个「新课题」——让表显剩余里程如何与实际开的里程无限接近。岚图 FREE 增程电动版采用「1.5T + 四缸」高效增程技术，匹配最高功率 80kW 的发电机，综合续航 860KM。同时，纯电版 NEDC 续航里程也达到了 500 公里。

不论纯电动还是增程电动版，岚图 FREE 0-100km/h 加速成绩都进入了「4 秒俱乐部」。在岚图的产品配置上，新造车势力们引以为傲的新配置通通被岚图 FREE 标配。丹拿音响、香氛系统、空气悬挂、5G T-BOX、人脸识别等等可以说带来了充足的诚意，这也是「造车创二代」们的传统优势。岚图 FREE 还全系标配高级智能驾驶辅助系统，可实现 20 项智能驾驶辅助功能。

岚图「全球首创一体式可升降三联屏」| 官方图片

除了配置上的诚意，岚图也带来了一些创新。例如「全球首创一体式可升降三联屏」。车辆启动后，三联屏自动升起，同时三联屏的升降还会随着座舱模式的不同自由调节。但正是为了这样的仪式感，对驾驶分心的考虑，卢放也表示这个屏研发工作「确实难度极高」。

岚图汽车对 16 种设计方案进行评估和验证，整体进行了超 100 次的布置、结构、材料的方案选择，保障升降机构可实现 3 次以上的升降体验。

据悉，岚图 FREE 售价不高于 40 万元，增程电动版与纯电版将同步上市，于 2021 年第三季度交付用户。

「汽车圈的创二代」的地狱与天堂

对于这些「汽车圈的创二代」来说，制造与资本并不是从零开始。对于它们来说如何更好的利用内部资源更重要，但同时，真正考验它们的是对于组织体系的转变——新的电动汽车产品很容易，但一个与之匹配的能够同样快速迭代的组织体系，才是真正决定这款产品的「加速度」，甚至是这个新品牌赢得竞争的关键。

每年市场上都会产生无数个新品牌，但没几年，人们会发现真正为消费者所熟知的品牌依然如故，真正成功的新品牌凤毛麟角。在一个时代成功过后，任何一家企业的夸周期成立的新事业似乎都难以成活——诺基亚曾推出过全面屏的智能手机；NIKE 曾尝试了进军新的火爆领域却在子品牌延生策略上最终败退。

在特斯拉、蔚来、小鹏、理想等中外电动汽车新贵抢占客户心智和市场先机下，对于东风、上汽、一汽、长安、北汽、广汽等「国家队」发力高端新能源汽车品牌的挑战不仅仅是产品上的对抗，更是一种体制上的较劲。

以岚图为例，核心的问题是如何「借东风」？又如何回馈东风？

「内部运营机制上，我们做了一些新的尝试。虽然隶属东风公司，但独立运营，拥有扁平化的组织机制，决策层级很短，效率比较高。在国企的机制下，层层汇报导致信息衰减很快，决策效率较低，我们尽量避免这种情况。」岚图汽车 CEO 卢放表示，东风在背后不是管控而是赋能，给岚图更多的自主和决策权。这也让岚图能够在内部去实现 OKR 、扁平式管理的新尝试，同时希望将体制和机制上的成功回馈东风，并希望未来在东风内部「得以复制」回馈东风。

目前东风也正在 IPO，在资本资金上，东风集团为岚图未来可持续发展也会提供非常大的支持。但同样的，与上汽集团刚刚公布的智己汽车一样，包括长城的「沙龙智行」都将采用多元化融资结构。

有了新的资本与「独立运作」的组织模式，才有机会让岚图下血本，摒弃了过去「经销商」的惯性，决定投入更多资本重新建立「全直营」的渠道模式，并承诺 2021 年将在全国核心商圈建立 40 个直营体验店。

自研车机系统与自动驾驶能力成为了新造车势力们的战略要点 | 站酷图片

「造车新势力」们最不易被消费者感知但却最重要的是组织的变革力，其次才是产品定义的方式与能力，最终这些优势才正真体现在产品的细节内，体现在产品「迭代能力」中。

如今，「造车新势力」们开始大局布局自研能力，无论是自动驾驶还是车机系统。但在这里，「汽车圈的创二代」们需要更快速的去证明市场，证明新组织体系的高效。

岚图 FREE 首发后，有媒体问到 CEO 卢放心态如何？他表示想要「淡静雅」，因为「把车做出来只是一小部分压力，更大的压力是接受市场的考验，赢得竞争。」