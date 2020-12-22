业绩一落千丈：伟创力被迫出售珠海工厂

领益智造公告称，公司拟通过全资子公司深圳市领懿科技发展有限公司收购 Flextronics Industrial Zhuhai (Mauritius) Co.,Ltd. 持有的伟创力实业（珠海）有限公司（简称 “珠海伟创力”）100% 股权。

领益智造在公告中指出，通过本次股权收购，公司将拥有珠海伟创力的土地和厂房等资产。本次交易的总对价为相当于人民币 3.68 亿元再加上交割时珠海伟创力的现金余额（截至 2020 年 11 月 30 日货币资金为人民币 1696.09 万元）的总和的等值美元。公司本次收购事项的出资方式为现金出资，资金来源均为自有资金。

根据公告，珠海伟创力成立于 1999 年 8 月 19 日，从事电子产品的制造业务。领益智造表示，本次收购完成后，公司将拥有珠海伟创力的土地和厂房等资产，后续其将作为公司在粤港澳大湾区的重要生产基地，承接公司未来在整机组装等产品上的业务发展。本次收购事项能满足公司业务快速扩张的需求，符合公司的发展战略目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

业绩方面，华为扣押事件后，2019 年珠海伟创力营收为 285.38 万元，净利润为亏损 3.17 亿元，2020 年 1-11 月营收为 156.54 万元，对应的净利润为 2383.16 万元！

珠海伟创力上次在业内得到广泛关注，还是私自扣押华为设备和物料。2019 年 5 月 19 日，即美国政府把华为纳入所谓 “实体名单”的第三天，伟创力在全球的所有工厂马上停止了与华为的一切合作，包括停止生产和拒绝发货，且拒不归还华为所有权的设备和物料。5 月 20 日晚间，华为出动 150 多辆大货车，去伟创力在国内的主要生产基地——珠海伟创力，拉回了属于自己的物料。据称，当晚珠海伟创力门口大货车，排了足足有 6 公里长。

资料显示，伟创力在全球 30 多个国家有近 20 万员工，在中国的工厂大约超过 30 个，仅珠海伟创力就大约有 4-5 万人。以 20 万的全球总员工数来看，珠海的产能应该占伟创力整体产能的约 1/5-1/4 左右。