美股纳指再创新高，理想、小鹏汽车跌逾 4%，特斯拉两连跌

北京时间 12 月 23 日消息，在通过刺激法案、对英国变异新冠病毒可能拖累全球经济恢复的担忧综合作用下，美股今天涨跌不一，但苹果的上涨，拉动纳指再创新高。截至收盘，道指跌 200.94 点，跌幅为 0.67%，报收 30015.51 点；标普 500 指数跌 7.66 点，跌幅为 0.21%，报收 3687.26 点；纳指涨 65.4 点，涨幅为 0.51%，报收 12807.92 点。

美国主要科技巨头涨跌互现：

图 2：美国主要科技巨头

中国主要科技股多数下跌：

图 3：中国主要科技股

中概股股价

其他中概股多数下跌，其中上涨的公司包括：

图 4：上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

图 5：与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

图 6：下跌的其他中概股

图 7：明年 1 月 9 日举办 “蔚来日”活动，蔚来股价迎来催化剂？

蔚来股票即将迎来一个重要的催化剂。蔚来计划 2019 年 1 月 9 日举办第四届 “蔚来日”活动，届时应当会公布一些重大事项。分析师预计蔚来将推出新型号电动汽车，其中包括首款轿车型号。另外，蔚来还可能在明年的 “蔚来日”活动上推出容量为 150 千瓦时的电池。蔚来也可能升级 NP2 汽车平台，增添更先进的自动驾驶技术。蔚来 2018 年 9 月上市，因销售和现金问题，2019 年末股价跌至 1.19 美元低位。随着中国电动汽车市场回暖，2020 年大多数时间蔚来股价都在上涨。今年前 11 个月，蔚来电动汽车交付量增长逾 1 倍。蔚来股票的 IBD 综合评分为 94（满分为 99），它受到机构投资者的追捧，截至 9 月，持有蔚来股票的机构投资者数量由 6 月份的 347 家增加至 529 家。在营收大幅增长的同时，蔚来亏损也在收窄。与中国电动汽车市场相似，蔚来电动汽车销售的前景相当强劲。各大华尔街机构对蔚来不断改进的财务状况和换电模式称赞有加。与特斯拉相似，对蔚来而言，电池与电动汽车同等重要。今天常规交易中，特斯拉股价下跌 1.37 美元，跌幅为 2.8%，报收于 47.58 美元，盘中一度探底 46.53 美元。

图 8：信而富增发 403 万美元美国存托股，大跌近 39%

信而富昨天晚间发布公告称，它已经与多名合格投资者达成协议，后者将买进价值 403 万美元的美国存托股股票和认股权。根据协议，信而富同意出售 260 万股美国存托股股票和买进 260 万股美国存托股的认股权。投资方将在发行时间立即行使认股权，合约价为 1.55 美元。认股权将在自发行日起 5 年内失效。1 股美国存托股和一份相应的认股权价格为 1.55 美元。不计佣金等发行费用，信而富将募集 403 万美元资金。预计这一交易将在 2020 年 12 月 24 日完成。投资银行 Maxim Group 是信而富这次出售股票的承销商。今天常规交易中，信而富股价下跌 0.83 美元，跌幅为 38.97%，报收于 1.3 美元，盘中一度探底 1.25 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股涨跌不一，其中上涨的公司包括：

图 9：上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

图 10：下跌的其他国外科技股

图 11：面临苹果威胁？特斯拉两连跌

今天常规交易中，特斯拉股价下跌 9.52 美元，跌幅为 1.46%，报收于 640.34 美元，盘中一度探底 614.23 美元，标志着它自星期一被纳入标普 500 指数后连续第二天下跌。造成特斯拉股价下跌的可能的原因有多个，其中包括大盘的熊市氛围，今年大涨后进一步回调，以及有关苹果可能进军电动汽车领域的媒体报道。今天是标普 500 指数连续第三天下跌，突显了市场上的悲观情绪。特斯拉股票今年表现尤其好，即使考虑到最近的回调，今年以来特斯拉股价累计涨幅还是高达约 650%，因此，它出现回调并不让人感到意外。特斯拉股价下跌的另外一个原因，是投资者考虑了苹果可能在开发电动汽车的计划。路透社刊文称，苹果可能计划从 2024 年开始生产电动汽车。不过，苹果在消费电子产品领域取得成功，并不意味着它在资本密集的汽车领域也能大获成功。目前苹果每年生成逾 700 亿美元自由现金流，使它有足够的资金尝试与特斯拉直接叫板。也有分析人士指出，投资者目前就过于重视苹果电动汽车显得有些为时过早。路透社刊文称，苹果计划 2024 年推出一款自动驾驶汽车，电池是其秘密武器。人工智能负责人约翰 · 吉安德里亚（John Giannandrea）接替硬件技术副总裁鲍勃 · 曼斯菲尔德（Bob Mansfield）负责电动汽车部门，这表明苹果将软件和系统看成是电动汽车不可或缺的关键部分，而软件正是特斯拉与传统汽车厂商相比的优势。

图 12：媒体称苹果推自动驾驶电动汽车，华尔街怎么看？

在路透社刊文称苹果计划在 2024 年推出一款自动驾驶电动汽车后，苹果成为华尔街议论的主角。据悉，苹果在开发专有电池技术，以降低成本。对于苹果开发自动驾驶电动汽车这件事，华尔街有不同看法：它对特斯拉构成生存威胁还是没有什么大的影响。摩根士丹利分析师亚当 · 乔纳斯（Adam Jonas）表示，一段时间以来，公司一直在等待苹果宣布像进军电动汽车领域这样的大事，因为他们认为，与传统汽车厂商相比，苹果和其他科技巨头可能 “代表要大得多的威胁”。多年来，苹果多次暗示进军汽车领域的可能性。公司 CEO 蒂姆 · 库克 (Tim Cook)2017 年表示苹果 “致力于自动驾驶系统”，这被认为是无人驾驶汽车的 “核心技术”。花旗银行分析师吉姆 · 苏瓦（Jim Suva）对此事有截然相反的看法，对苹果会推出汽车持 “非常怀疑态度”，原因是汽车利润率太低。他在一份投资报告中表示，更可能的结果是，苹果将其操作系统推广到消费者和企业市场。尽管如此，苏瓦将特斯拉看成是苹果进军电动汽车领域的直接竞争对手，称他认为与零配件厂商合作，而非推出真正的汽车产品，将是苹果进军电动汽车领域的结果。虽然更低的利润率和汽车产业更强的周期性，是苹果推出汽车产品的不利条件，但谷歌旗下有 Waymo，百度据悉也在谋划推出电动汽车产品，苹果可能想跟上潮流。