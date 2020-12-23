社区团购「靴子落地」，严禁低价倾销和垄断

当互联网巨头公司在社区团购赛道进行激烈「巷战」之时，没有想到监管的「靴子」会在一年之内落地。

12 月 22 日，根据人民日报，市场监管总局联合商务部组织召开规范社区团购秩序行政指导会，参与社区团购的几家大型互联网公司阿里巴巴、腾讯、京东、美团、拼多多、滴滴悉数现身。

当天会议推出了九条规范，包括不得低价倾销、哄抬物价，尤其不能以排挤对手或占领市场为目的进行「低于成本价倾销商品」；不能实施没有正当理由的掠夺性定价，滥用市场支配地位；不得违法实施经营者集中等。

九条规范条例，招招指向目前社区团购经典的行业现象，可以看出监管层对社区团购进行「冷处理」的态度。

谨防低价倾销 + 垄断

鸡蛋，是社区团购大战的始发点。

作为生鲜品类中的少有的「标品」，鸡蛋几乎是所有社区团购平台用来吸引线下消费者的利器。9 块 9 的鸡蛋的使命，和一些电商平台上的爆品思维如出一辙——利用低价爆品，吸引用户到平台，为其他商品带流量。

涉足社区团购的互联网巨头为这个新的线下流量入口准备了充足的「弹药」，代表平台可以用补贴的形式，让大部分生鲜商品以低于成本的价格现身平台，作为「爆品」吸引用户。现在，这个屡试不爽的招数已经面临监管挑战了。

根据社区团购秩序行政指导会上的「九条规范」，第一条就是「不得通过低价倾销、价格串通、哄抬价格、价格欺诈等方式滥用自主定价权。」同时，规范指出「严禁以排挤竞争对手或独占市场为目的，以低于成本的价格倾销商品。」

社区团购的最终的目标是通过集中需求，达成生鲜和其他产品的「C2M」按需定制，但规范对此也做出了明确要求：

不得违法达成、实施固定价格、限制商品生产或销售数量、分割市场等任何形式的垄断协议；

不得实施没有正当理由的掠夺性定价、拒绝交易、搭售等滥用市场支配地位行为；

在社区团购赛道，一些具有先发优势的创业公司已经纷纷站队，腾讯投资了兴盛优选、阿里巴巴投资了十荟团、京东则在此前传出 7 亿美元投资兴盛优选，双方将在供应链和数据方面进行合作。

在监管层聚焦「反垄断」的当下，社区团购的投资和并购在「规范」中同样被提及：不得违法实施经营者集中，排除、限制竞争。经营者集中达到规定申报标准的，应当事先申报，未申报的一律不得实施集中。

端倪早已出现

关于社区团购，两周之前就有央媒发文，呼吁互联网公司多关注科技创新，而非「老百姓的几捆白菜」。随着互联网巨头的社区团购业务在国内不断「开城」，社区团购是否会替代菜贩的质疑也开始在网络兴起。

同时，为了推出更多「低价爆品」，平台倾向于让供应商以更低的价格供货，这也使得部分供应商发出公告，正式发声抵制向社区团购平台供货，其中就包括以辣条出名的卫龙集团。

此前，南京市场监管局就推出社区团购合规经营告知书，要求平台「尤其不得以低于成本的价格实施低价倾销，排挤竞争对手独占市场，扰乱正常经营秩序。」

两周前的国家高层会议就提出了「强化反垄断」和「防止资本无序扩张」的指导意见。随后，市场监管总局对阿里巴巴、顺丰和阅文公司三家公司进行未申报的并购行为，进行了 50 万元罚款的「反垄断」顶格处罚。

移动互联网时代，烧钱换市场的打法经过百团大战和共享出行之战等「经典战役」后，已经成为行业思维定式。相同的思维也在指导着社区团购大战，不过在目前监管趋严的情况下，这场已经局部过热的竞赛，可能要暂时降一下温了。