2020 年科技界五大反转新闻：腾讯老干妈 “逗鹅冤”、信小呆 1 元转让锦鲤、辛巴假燕窝 ...

2020 年是 “魔幻”的一年，留下了不少值得回味的瞬间和事件，其中不乏一些轰轰烈烈的反转新闻和大型翻车现场，它们真真假假，假假真真，彼时把网友们搞得晕头转向，甚至连当事方、各路媒体也难辨真伪，纷纷 “中招”。

下面是视频。

以下这五大科技界相关反转新闻，则堪称年度 “翻车”代表：

Part 1：腾讯老干妈 “逗鹅冤”事件

2020 年 6 月 29 日，广东省深圳市南山区人民法院发布一则民事裁定书，同意原告腾讯请求查封、冻结被告老干妈公司名下价值人民币 16240600 元的财产。

腾讯方面称，此事系老干妈在腾讯投放了千万元广告，但无视合同长期拖欠未支付。随后，老干妈发布声明，表示从未与腾讯公司进行过任何商业合作；

7 月 1 日，警方确认，此事为 3 人伪造老干妈印章与腾讯签订合同，涉事者已被刑拘；

7 月 10 日，腾讯与老干妈方面发出联合声明，腾讯已向法院申请撤回财产保全申请及本案诉讼。

Part 2：信小呆 1 元转让锦鲤事件

9 月 7 日，2018 支付宝中国锦鲤信小呆声称与《超级主播 KING》节目团队合作，并发布了主题为 #信小呆1元转让中国锦鲤# 的有奖活动；

9 月 8 日下午，节目官方微博账号 @时光流声工作室发声称公司名称被盗用；

9 月 9 日，信小呆发布微博道歉，并被禁言三个月，扣除信用积分 20 分。

Part 3：杭州女子 “被出轨”快递员事件

7 月 7 日，杭州吴女士取快递时被偷拍，随后被传出与快递员出轨，事件大范围发酵后，8 月 7 日，吴女士报警并公开事件动态：此事系附近便利店主郎某与朋友何某分饰两角捏造而成；

8 月 13 日，余杭警方行政拘留两名嫌疑人 9 日；

12 月 14 日，余杭法院立案受理了顾某某（化名吴女士）诉郎某、何某诽谤一案。

Part 4：辛巴团队 “假燕窝”事件

11 月 4 日，一位用户在抖音发布两条质疑辛巴团队售卖的燕窝真假的视频，引发热议。辛巴在直播间强硬回应，随后爆料者遭受 “社会性死亡”，在多位博主发文打假后，辛巴方依旧保持强硬态度；

11 月 19 日，职业打假人王海发布了一份检测报告，称该产品就是糖水；

11 月 20 日，辛选官方回应称，“王海提供的质检报告中，含有燕窝成分唾液酸”；

11 月 27 日，辛巴通过个人账号道歉，并承认燕窝产品存在问题；

12 月 8 日，广州市白云区市场监督管理局已对涉案公司立案调查。

Part 5：网约车司机闯红灯救婴儿事件

12 月 8 日，东莞网约车司机艾先生为救车上急病婴儿，连闯三个红灯。事后，艾先生联系乘客望其作证，反被回应 “跟我没关系”，引爆网络舆论；

12 月 14 日，当事乘客报警称未接到司机寻求帮助的电话。经查证，此事系医院向艾先生提供了当日另一位相似病人的联系方式；

目前，艾先生与当时家属已达成和解。