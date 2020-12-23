波波夫：无线电的先驱

波波夫，全名叫亚历山大 · 斯捷潘诺维奇 · 波波夫（俄文名：Александр Степанович Попов，英文名：Alexander Stepanovich Popov），俄国著名物理学家、发明家，无线电通信的奠基人之一，天线的发明人，电磁波研究的先驱。

波波夫

1859 年 3 月 16 日，波波夫出生在俄国乌拉尔矿区小镇的一个普通家庭。他的父亲史蒂芬 · 彼特罗维奇（Stefan Petrovich）是一名当地牧师，他的母亲安娜 · 史蒂潘诺夫娜（Anna Stepanovna）是一名乡村教师。

波波夫的父亲非常希望儿子也能成为一名神职人员，所以，安排他从小进入神学院进行学习。

然而，波波夫的兴趣并不在神学上。他对自然科学非常着迷，从小就研究木工和电工技术。小学的时候，他就尝试制作了水磨模型和电池。他还用电铃把自家的钟改装成闹钟。

少年波波夫

中学的时候，波波夫的数学和物理成绩特别好，受到校长的重视。

1877 年，在经历了漫长的神学院学习之后，波波夫以优异的成绩毕业。18 岁的他，拒绝走神职人员路线，而是通过考试，进入了彼得堡大学数学物理系。

青年波波夫

进入大学后，波波夫在电学上的兴趣得以充分释放。他不仅在学校里学习了大量的电学知识，还在圣彼得堡最早的一家发电厂中担任电工，进行勤工俭学。

两年后，波波夫转到彼得堡大学森林学院学习。因为这里学术思想活跃，允许学生自由发展。

这期间，波波夫对炸药产生了浓厚的兴趣。他研究出了用电线遥控炸药爆炸，被同学们称为 “炸药专家”。

1882 年，波波夫从彼得堡大学毕业，留校担任助教。

1883 年，波波夫到 “俄罗斯克伦施塔特（Kronstadt）海军鱼雷学校”担任物理和电气工程教师（后来成为物理系主任）。这一期间，波波夫研究了高频电流的实际应用。

1883 年 11 月，波波夫与一位律师的女儿（Raisa Alekseevna）结婚，后来有了两个儿子和两个女儿。

波波夫及家人

1888 年，德国科学家海因里希 · 赫兹（Heinrich Hertz）通过实验证明了电磁波的存在，引起了整个科学界的轰动。大量的科学家开始加入对电磁波的研究和实验，波波夫也是其中一员。

不过，波波夫最开始的兴趣是研究雷暴和闪电等大气现象造成的电磁反应。因为波波夫是海军，极端天气对航海有很大威胁，所以他希望能借助电磁反应进行气象预报。

1894 年，波波夫在传统电磁波检测装置（粉末检波器）的基础上，进行改进，大幅提升了灵敏度。

波波夫发明了一种天线装置。他将检波器的一端与天线连接，另一端接地，检测到了许多公里以外大气中的放电。这是人类首次利用天线，接收到自然界的无线电波。

1895 年 5 月 7 日，波波夫在圣彼得堡召开的俄国物理化学协会年会上，第一次公开演示了他所发明的无线电接收机。他将其称为 “雷电指示器”。

波波夫的无线电接收机

1895 年 7 月，波波夫将无线电接收机安装在圣彼得堡林业研究所的气象台上。

几个月后，波波夫发表论文：《金属屑同电振荡的关系》。他在论文中表示，只要有足够的电源，他的设备就可以用于接收来自人造振荡源的信号。

1896 年 3 月 24 日，波波夫和助手雷布金在俄国物理化学协会的年会上，正式演示了用无线电传递莫尔斯电报码。

当时，雷布金负责拍发信号，波波夫负责接收信号，通信距离是 250 米。俄罗斯物理学会分会会长佩特罗司赫夫基教授，把接收到的电报字母逐一写在黑板上，最后得到的报文是：

“海因里希 · 赫兹（HEINRICH HERTZ）”

这是波波夫在向前辈致敬。这份电报，是世界上第一份有明确内容的无线电报。

演示结束后，波波夫充满信心地说：“我的仪器在进一步改良以后，就能够凭借迅速的电振荡进行长距离通信”。

不幸的是，当时波波夫并没有进行该装置的专利申请。不久后，1896 年 6 月，意大利人古列尔莫 · 马可尼（Guglielmo Marconi）申请了自己的无线电报系统专利。

马可尼

后来，马可尼的专利图纸传到俄国，人们发现，图纸上的设计和波波夫的发明非常吻合。俄罗斯物理化学协会声称，波波夫才是真正的无线电发明者。然而，那时候说什么都没用了，国际上已经普遍认可了马可尼的专利权。

1897 年，俄国政府利用波波夫的技术，在克伦施塔特建立了无线电台。同年夏天，相隔 5 公里的两艘俄国军舰，借助无线电台实现了远距离通信。

1900 年初，波波夫使电台的通信距离增加到 45 公里。

同年，俄国海军在波波夫的指导下，在波罗的海中的高戈兰岛设立了无线电台，和芬兰沿海城市科特卡之间实现了无线电通讯。这个电台后来多次协助救援了触礁的军舰和受困的渔民。

波波夫（后排右二）

还是 1900 年，波波夫的无线电系统在巴黎国际博览会上赢得了金牌。

1901 年，波波夫被任命为圣彼得堡大学电气工程学院教授。四年后，被任命为院长。

1906 年 1 月 13 日，波波夫突发死于脑溢血，年仅 47 岁。

波波夫的英年早逝，是物理学界的重大损失。不少科学家认为，如果他还能多活一年，1906 年度的诺贝尔物理学奖非他莫属（诺贝尔奖只颁发给生者）。

1945 年，为了纪念波波夫在无线电方面的卓越贡献，苏联政府部长会议经过投票，将 5 月 7 日规定为苏联 “无线电节”。此后，苏联经常在这个节日举办活动，纪念波波夫。

波波夫诞辰 100 周年纪念邮票（1959 年）

苏联发行的波波夫纪念邮票（1989 年）

迄今为止，俄罗斯人仍不认同是马可尼发明了无线电。在他们眼里，波波夫就是无线电的唯一发明人。

位于莫斯科的波波夫雕像