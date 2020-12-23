攀升游戏主机限时秒杀：i5 10400F+1660S，3999 元

IT之家12月23日消息 攀升电脑现已开启台式机的秒杀活动。i5 10400F+1660 Super 版本售价 3999 元，R5 2600+RX 550 版本主机售价 1999 元，感兴趣的小伙伴不妨关注一下。



目前，搭载 R5 2600 处理器的攀升主机正在热销中，配备 8GB DDR4 与 120GB SSD，售价 1999 元。

IT之家了解到，这款主机还采用了断剑 A320M-K Pro 主板与 RX 550 显卡。

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参与秒杀的还有一款 i5 10400F 处理器主机，这款处理器达到了 6 核 12 线程的规格，2.9-4.2GHz。

这款处理器还配备 16GB DDR4 内存与 480GB SSD，采用 B460M-X 主板。

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另一款参与活动的主机则搭载 AMD R5 2600 处理器，配备 GeForce GTX 1650 显卡，搭配 PRIME A320M-K 主板，配备 8GB DDR4 内存与 180GB SSD，售价 2599 元。

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