钟南山：中国第一批新冠疫苗要公布了

12 月 23 日消息，中国工程院院士钟南山：我们第一批疫苗要公布了，第一款、第二款很快要推出，很快就在中国要接种。我们除了严防死守以外，还要打疫苗，两条路才能解决问题。

12 月 22 日，钟南山刚刚在国家呼吸医学中心挂牌仪式上表示，进行抗击新冠肺炎疫情的相关研究是当务之急。虽然现在国内疫情防控得好，但始终要绷紧这根弦。

以后国家呼吸医学中心的建设，他认为除了要继续在 “医教研防管”五个领域下功夫，还要增加一个 “产”，促进相关产业的发展。“除了要解决呼吸疾病领域的疑难病，还要加强对常见病的早防早诊早治。

新冠肺炎疫情的防控，我们最大的成功就是及早地联防联控。“广州敢搞 2 万多人的马拉松比赛，显示了广东、广州领导和百姓抗疫的信心。要是明年的春节很有序，又能旅行，那就很成功了。”

随着时间再次进入冬季，特别是全国即将迎来春节团聚时光，国内应对新冠疫情反弹的压力开始加大。

针对大家关心的问题，中国疾控中心首席流行病学专家吴尊友表示，接种新冠疫苗后，产生的保护效果虽然不确定，但疫苗依然是人类控制新冠疫情最重要的技术措施。参考其他冠状病毒，自然感染后，抗体的有效保护期一般是 6~12 个月，也有人可能 3 个月后就查不到抗体了。因为个体之间存在差异，抗体的高与低、持续时间的长与短与感染者的年龄、感染时症状轻重、感染病毒量的多少等有关。