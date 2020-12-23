分析师称苹果造车或面临挑战：高投入低回报

据报道，本周一，外媒报道称苹果有可能将在 2024 年开始生产电动汽车，新车将使用苹果自己研发的电池技术。这个报道重燃了外界对苹果汽车业务的兴趣，2015 年的时候，媒体首次报道称苹果有意进军汽车行业，但是该公司从来没有对这个消息作出过正面回应。

虽然有的分析师认为，汽车市场将会为苹果开辟一个全新的规模较大的市场，但是也有一些分析师认为，如果开始生产汽车，苹果将会遇到汽车行业所面临的普遍问题：高额投资、利润较低。

质疑苹果的原因

苹果当前的核心业务是销售高端计算机、手机和数码配件。而汽车是一个利润率较低的业务，与苹果的传统优势领域不同，要想成功地实现汽车生产，企业需要投入大量的资金。

在许多分析师看来，汽车只是苹果公司的一个研究项目，而不是实际的产品开发工作。

花旗分析师吉姆 · 苏瓦（Jim Suva）在一份报告中写道：“苹果会在许多领域都进行研发，虽然对媒体再次开始讨论 Project Titan 汽车项目我们并不感到惊讶，但是我们非常怀疑苹果是否会真的生产汽车，因为汽车行业的利润率非常低。”

Evercore 分析师艾米特 · 达亚纳尼（Amit Daryanani）也对苹果造车计划提出了质疑，认为苹果不会进入这个利润率低的资本密集型行业。但是他也表示，如果苹果公司在电池或自动驾驶技术领域成功实现了突破，那么该公司的这个项目有可能会变得更有价值。

相信苹果的原因

也有其他一些分析师非常看好苹果进军汽车市场的计划。在过去几年中，由于其核心业务 iPhone 的销量增长陷入了停滞，许多投资人都呼吁苹果推出一种新的重要产品。一些分析师指出，汽车行业有着巨大的市场，而且人们每天都会在车里度过很长的时间。

摩根士丹利分析师表示，如果苹果这样的企业想要进入汽车行业，他们不仅仅是为了通过销售汽车和零部件赚钱，更重要的原因是，希望将车辆中的乘客转化为受众，利用人们在车辆花费的时间来变现。亚当 · 乔纳斯（Adam Jonas）和凯蒂 · 休伯蒂（Katy Huberty）所领导的团队估计，每年人们在车辆中花费的总时间超过了 6000 亿小时。

今年特斯拉股价的飙升，也让许多分析师看到了汽车市场的力量。进入 2020 年以后，特斯拉的股价已经提升了百分之六百有余。

Baird 分析师威廉 · 鲍尔（William Power）在周二发布的一份报告中表示，汽车市场是一个价值数万亿美元的市场，是一个 “巨大的长期全球机会”，该机构预测，今年特斯拉的营收有望增长 40%，达到 422 亿美元。他认为，如果苹果进入该行业，也有可能会迎来相似的增长。2020 财年，苹果的营收额为 2745.1 亿美元，毛利率约为 38%。

有分析师指出，苹果还是少数几家拥有打入汽车市场所需资源的企业之一，该公司拥有大量的现金储备，以及招募行业顶尖人才的能力。分析师称，苹果还可以从汽车行业正在经历的转变中获益，在当前的汽车行业中，计算设备和软件正在变得越来越重要，这让苹果可以突出自身在计算硬件和软件设计方面的优势。

达亚纳尼写道：“汽车正在快速变化，它正在成为‘车轮上的计算机’，如果苹果与麦格纳这样的公司合作，其在软件、芯片、电子方面的背景有可能会发挥主要作用。”麦格纳是一家汽车零部件生产商。

苹果如何赚钱

然而现在分析师所面临的最大问题，就是苹果如何通过其造车计划变现。他们的第一个选择，就是销售苹果品牌的汽车。当然该公司还可以通过其他一些方式来货币化，例如推出出行服务，或是像报道中说的那样，开发自动驾驶软件，然后授权给第三方汽车制造商使用。

摩根士丹利分析师认为，苹果可以销售某种类型的出行订阅服务，而不是直接销售汽车，这样可以避免与传统汽车制造商形成直接的竞争。摩根士丹利分析师表示，他们并不认为苹果会向其他车企一样，直接进入汽车行业，他们认为苹果的目标是利用该公司在设计和软件方面的优势，提升汽车驾乘体验，并通过订阅和服务产品矩阵来实现货币化。

周一，长期关注苹果的分析师、Loup Ventures 创始人基恩 · 蒙斯特（Gene Munster）表示，苹果的汽车业务有两条可能的道路可以走。生产苹果品牌的汽车，或是为其他车企开发授权软件，但是他也指出，如果采用第二种方式，苹果有可能不得不将车辆的外观和体验的掌控权交给其他公司。众所周知苹果是一家重视控制权的企业，这样做是不符合该公司调性的。

他认为，苹果公司自己至今都还没下定决心要走哪条路，他认为，苹果自己生产汽车，更符合该公司过去的一贯作风。他写道：“这是苹果一贯的做法：找到一个其他厂商已经取得进展的大市场，今年后进入该市场，并在其中掀起一场革命。”