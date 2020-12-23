工信部向三大运营商颁发 5G 中低频段频率使用许可证，为期十年

IT之家12月23日消息 12 月 22 日，工业和信息化部组织中国电信、中国移动、中国联通召开 5G 频率使用座谈会，部党组成员、总工程师田玉龙主持会议并向三家基础电信运营企业颁发 5G 中低频段频率使用许可证。

2018 年，工业和信息化部首次向上述三家基础电信运营企业颁发了 5G 中低频段试验频率使用许可。上述 5G 试验频率使用许可有效期届满后，此次工业和信息化部依申请向三家基础电信运营企业颁发了为期十年的 5G 频率使用许可，同时许可部分现有 4G 频率资源重耕后用于 5G，此举是推动 5G 网络规模部署和高质量发展的重要举措。

根据国家对 5G 产业发展总体部署要求，工业和信息化部加强频率统筹规划，优化资源配置，重点抓好 5G 频率资源保障工作，加快推进共建共享，要求各基础电信运营企业要进一步推进 5G 建设，打造高质量 5G 网络，提高频率资源使用效率和效益，深化 5G 在各行业中的应用，推动 5G 改变社会、服务经济、造福人民。

工业和信息化部无线电管理局、信息通信发展司、信息通信管理局，国家无线电监测中心相关负责人参加会议。

IT之家了解到，目前我国 5G 中低频段由三大运营商以及中国广电共享。

中国电信获得 3400MHz-3500MHz 共 100MHz 带宽资源

中国移动获得 2515MHz-2675MHz、4800MHz-4900MHz 频段的 5G 试验频率资源，其中 2515-2575MHz、2635-2675MHz 和 4800-4900MHz 频段为新增频段，2575-2635MHz 频段为中国移动现有的 TD-LTE(4G)频段

中国联通获得 3500MHz-3600MHz 共 100MHz 带宽的 5G 试验频率资源。

此外，工信部今年 1 月为中国广电颁发了 4.9GHz 频段的 5G 试验频率使用许可。