大众 CEO：苹果造车对大众威胁超过丰田

据外媒报道，大众汽车集团首席执行官赫伯特 · 戴斯 (Herbert Diess)表示，与丰田汽车公司等传统竞争对手相比，现金充裕的科技巨头进军汽车行业对大众构成的威胁要大得多。

当被问及苹果正在开发自动驾驶汽车的报道时，戴斯在职业社交网站 LinkedIn 上发帖称：“我们期待着新的竞争者到来，他们肯定会加速我们行业的变革，并带来新的技术。不过，这些公司令人难以置信的估值和几乎无限的资源获取渠道，也给我们带来了巨大压力。”

现年 62 岁的戴斯本月从大众监事会获得了新的信任投票，由于内部纷争令投资者感到不安后，他希望带领这家庞大的工业集团变得更加灵活。2021 年对大众来说至关重要，该集团要以 ID.4 紧凑型 SUV 和更宽敞的保时捷 Taycan 等新车型加速电动汽车的推广。

戴斯在上周的一次内部会议上宣布了一项计划，让大众在沃尔夫斯堡的庞大工厂与特斯拉在柏林郊外在建的工厂展开竞争。特斯拉在格伦海德（Gruenheide）的新工厂势必会在大众本土激起对工程师、工人和客户的激烈竞争。

戴斯说：“我以前就说过：世界上价值最高的公司可能依然是移动公司，这些公司可能是特斯拉，也可能是苹果或大众。”