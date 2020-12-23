广东海芯项目回应停摆传闻：正重新调整和优化整体战略发展计划

IT之家 12 月 23 日消息 近日，有消息称市场备受关注的广东海芯集成项目（12 吋晶圆厂项目）已停摆。据《科创板日报》报道，从广东海芯集成电路有限公司相关负责人处获悉，海芯项目正重新调整和优化整体战略发展计划，目前相关工作正在有序开展。

该负责人还称，后续将根据国际形势和行业发展趋势，积极加强与海内外各相关技术方、资金方和上下游产业链的沟通对接，重新制定项目发展方向。截止目前，海芯项目暂未向政府申请任何补贴或奖励。

另外报道还称，从广州市规划和自然资源局南沙区分局获悉，广东海芯集成电路有限公司尚未与土发中心签订交地确认书。南沙规划和自然资源分局已于 2020 年 12 月 14 日书面通知广东海芯集成电路有限公司限期接收项目用地。据悉，广东海芯集成项目建设用地已于 2020 年 4 月 2 日以 “广东海芯集成电路有限公司”名称签订土地出让合同（440115-2020-000015），出让年限 20 年，出让金已全部缴纳完毕。按照规划，该宗地应于 2020 年 10 月 2 日前交地，2020 年 11 月 2 日前开工。

据资料显示，今年 3 月份，广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局公开挂牌出让的 1 宗国有建设用地使用权由四家企业联合竞买成功，分别为广州南沙开发建设集团有限公司（以下简称 “南沙开发集团”）、深圳市芯信技术有限公司（以下简称 “深圳芯信”）、广州南沙云芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “南沙云芯投资”）、融美（广州）投资控股合伙企业（有限合伙）（以下简称 “融美投资”）。四家联合竞买人于 3 月 11 日成立了广东海芯集成电路有限公司（“广东海芯集成”），注册资本 10 亿元。

3 月 18 日，海芯中国区总部及集成电路研发生产基地项目正式开工，中芯国际创始人张汝京也参加了海芯中国总部奠基仪式。随后，张汝京发出声明，称自己只担任该项目的顾问。张汝京表示，此项目的创始人为原摩托罗拉中国区总经理、现任随锐集团联席董事长陈永正，项目开工仪式举办时陈永正刚从海外归来正在隔离中，因此张汝京替代他参加了项目的落成仪式。

IT之家了解到，该项目占地面积 200,100 平方米，为一类工业用地。现一期规划用地面积 161.414 平方米，容积率 2.02，建筑面积 326,057 平方米。项目预计建成完成后，将生产功率器件、MOSFET、IGBT、数模混合（Linear & BCD）、微机电、单片机等产品，达产年将形成年产 8 英寸芯片 42 万片，12 英寸芯片 8 万片的生产能力。