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小米 11 将搭载 LPDDR5-6400 满血内存，而笔记本才用上 LPDDR4X 满血版

2020/12/23 21:31:47 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 12 月 23 日消息  LPDDR（Low Power DDR）是 DDR SDRAM 的一种，适用于手机、平板和轻薄笔记本等移动电子产品。今天下午，小米手机表示，小米 11 首发 LPDDR5 满血版，速率达到 6400Mbps

今年年初，手机端迎来了 LPDDR4X 到 LPDDR5 的转折，不过当时的频率为 LPDDR5-5500，现在小米 11 将率先搭载 LPDDR5 的最高速度 LPDDR5-6400。

对于笔记本端来说，AMD Ryzen 4000U 和英特尔的 11 代酷睿则支持满血版的 LPDDR4X-4266

英特尔曾表示 Tiger Lake 最高支持 LPDDR5-5400，内存带宽上大幅提升，可达到约 96GB/s。然而 CPU 发布之后，官网上就没有了 LPDDR5 的身影，到目前为止也没有厂商为 11 代酷睿配备 LPDDR5 内存。

IT之家了解到，对于没有独显的轻薄本来说，内存频率越高其核显的性能也会越高，轻薄本用上 LPDDR5-6400 的话核显性能也会再上一个档次。

明年 1 月份，AMD 将发布 Ryzen 5000U 系列处理器，有可能会带来 LPDDR5 内存的支持，感兴趣的小伙伴届时可以关注一下。

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关键词：小米内存笔记本

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