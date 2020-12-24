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Mac 的秘籍 Win10 也能用，让鼠标好用百倍

2020/12/24 0:35:46 来源：太平洋电脑网 作者：Aimo 责编：远洋
评论：

苹果 Mac 电脑上有很多有趣又实用的巧妙设计，例如鼠标的识别查找，就要比 Win10 更加方便。现在很多人都用上了 4K 乃至更高分辨率的屏幕，鼠标在这样的大屏幕中就显得很小了，有时候盯着网页看久了，甚至会找不到鼠标在哪。

在这种页面中，很难迅速找到鼠标在哪

Mac 这时候就有意思了，如果你快速晃动鼠标，鼠标的指针就会变大，你轻松就可以看到鼠标的位置！

Mac 中关于鼠标移动会变大的设定

这个有意思的设定，Win10 并没有原生支持。不过通过第三方软件，也是可以用上 Mac 的这个秘籍的。一起来看看吧。

Shake to Find Cursor：http://spinalcode.co.uk/2018/11/06/windows-shake-to-find-cursor/

Shake to Find Curso 顾名思义，就是晃动找到光标的意思。它是一款绿色软件，下载后，解压看到一个 exe 文件，直接运行即可。

运行 Shake to Find Curso 后，它就生效了。没错，就是这么简单，这款软件没有界面、没有什么设置，直接运行就发挥作用！来看看 Win10 的鼠标光标现在如何吧。

Win10 晃动鼠标，指针也会变大了！

可以看到，Win10 的鼠标现在快速晃动的话，也会自动变大让你更清楚地看到了！找起来方便了很多！

总的来说，这是一款轻巧灵便却又非常实用的小软件。将它加入到开机自启动，之后 Win10 也可以随时随地向 Mac 一样，轻而易举找到鼠标了，可谓比之前的体验强百倍！有需要的朋友快来试试吧。

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关键词：Windows10

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