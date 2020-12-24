Win10 又爆出蓝屏死机 Bug，教你如何修复它

Win10 又爆出蓝屏死机 Bug 啦！每次 Win10 更新，似乎总会带来一些莫名其妙的问题，这次也不例外。前不久微软为 Win10 推送了 12 月份累积更新 KB4592438，有用户发现，Win10 20H2 在运行 ChkDsk 磁盘扫描工具后，会引发蓝屏死机，蓝屏信息显示错误信息 “NTES_FILE_SYSTEM”。由此看来，这是文件系统导致的蓝屏。

Win10 又爆出蓝屏 Bug，蓝屏信息显示 “NTES_FILE_SYSTEM”

ChkDsk 这个命令，很多 Win10 玩家都非常熟悉，它是用来修复磁盘出错的，常见的用法有在 CMD 中输入 “chkdsk /f”来修复 U 盘等等。ChkDsk 是非常常用的技巧，Win10 系统也会定时运行它，来修复某些问题。这次 Win10 竟然会因为它而触发蓝屏，如果是因为系统自动运行 ChkDsk 触发，用户可能甚至不知道怎么回事，就突遇蓝屏了。

ChkDsk 是非常常用的命令

据悉，即使使用虚拟机，该错误仍然可以重现，最严重的情况下甚至会导致文件系统损坏，无法开机！

事实上，这不是微软最近第一次在存储器相关问题上翻车了。Win10 20H2 更新推送后，不少用户都遇到了蓝屏死机，微软经过调查，认为这是由于某些设备使用旧的、不兼容的驱动程序和 Thunderbolt 端口导致 NVMe SSD 出错。对此，微软制作了 KB4586853 补丁，并随着 12 月的累积更新推送给用户。然而旧的问题刚刚解决，新的 ChkDsk 问题又接踵而至，微软这次也迅速给出了解决方案，看看要怎么做吧。

首先，如果你已经触发了该 Bug，但系统还可以正常开机，那么可以下载微软最新发布的补丁，安装即可暂缓该问题。

下载链接：https://download.microsoft.com/download/f/d/b/fdbe1bf5-677f-41da-b2a5-b0143f33d11d/Windows%2010%20(20H1)%20Known%20Issue%20Rollback%20121920%2001.msi

这是一个专用回滚组策略，用于临时阻止系统自动运行 ChkDsk 扫描工具，避免触发蓝屏死机。

而如果已经因为这个 Bug 导致无法开机，那么则需要通过下面步骤来修复。

系统数次启动失败后，会进入到高级启动模式，如下图所示。

点击 “继续”-“高级选项”，找到 “命令提示符”。

在其中输入以下命令行：

chkdsk /f

接下来系统会在安全模式下进行文件系统的修复，完成后重启电脑即可。

总结

总的来说，这是会令人感到慌张，但实际上并不能修复的 Bug。希望微软早日从根本上修复该问题吧。