IBM 同意支付 2425 万美元和解金以了结美 FCC 两项调查

北京时间 12 月 24 日凌晨消息，IBM 同意支付 2425 万美元的和解金，以了结美国联邦通信委员会（以下简称 “FCC”）针对该公司发起的有关学校和图书馆宽带接入服务补贴的两项调查。

IBM 支付的这笔和解金将了结 FCC 持续了近 15 年的两项调查，该公司遭到调查原因是其涉嫌违反与纽约市和埃尔帕索（El Paso）学区有关的 “E-Rate”计划规定。根据协议，IBM 同意向为 E-Rate 计划提供资金的 “通用服务基金”（Universal Service Fund）返还 2425 万美元，但不承认其存在不当行为。

FCC 表示，该委员会在经过调查后发现，在 2005 年到 2008 年之间，IBM 没有遵守纽约的竞争性招标规则，并于 2001 年在埃尔帕索学区提供了不符合条件的设备和服务。

IBM 发表声明称，该公司相信自己 “在支持 E-Rate 计划方面采取了适当的行动，但为了友好地解决一个长期存在的问题，我们很高兴达成了这项和解”。声明补充称，IBM 已经通过 E-Rate 计划为数千所美国学校和图书馆以及数百万美国学生提供了互联网接入服务。

FCC 主席阿吉特 · 帕伊（Ajit Pai）表示，该委员会 “必须保护通用服务基金免于浪费、欺诈和滥用，并确保资金以最具成本效益的方式进行分配”。

所有电信运营商都向通用服务基金缴费，由该基金负责为美国农村地区的用户提供互联网接入服务，并通过其 Lifeline 计划为低收入的美国人提供补贴，扩大部落土地上的网络服务，以及通过 E-Rate 计划帮助学校和图书馆。