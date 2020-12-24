苹果与特斯拉，必有一战

“在 Model 3 项目最黑暗的日子里，我找到了 Tim Cook，希望与他讨论苹果收购特斯拉的可能性（以我们当前市值的十分之一收购）。但他拒绝了参加会议。”

这是特斯拉 CEO 马斯克（Elon Musk）于 12 月 23 日在 Twitter 上的爆料。

然而，这个爆料，是基于路透社最近爆出的一个大消息：

苹果将在 2024 年推出 Apple Car。

所以，马斯克的上述爆料中，字里行间都是一种浓浓的复仇般的快意，潜台词大概是：昨天你苹果看不起我特斯拉，今天我特斯拉已经成功逆袭，还跑在你苹果前面。

的确，特斯拉最近的确是风头无两——截至 12 月 22 日美股收盘，其市值已在 6000 亿美元之上。

如果苹果造车为真，那么特斯拉必然迎来一个最强劲的对手。

特斯拉的至暗时刻

马斯克在 Twitter 上也是比较话痨。

此前，马斯克曾经在 Twitter 上谈到过特斯拉的至暗时刻——当时，他距离破产大概只有一个月的时间。他表示：

那是在 2017 年中至 2019 年中，Model 3 产能爬坡长期处在极端的压力和痛苦之下。无论是生产还是物流，都像地狱一般。

的确，Model 3 车型的生产，给特斯拉带来过严重的危机。

雷 锋网了解到，特斯拉最早宣布 Model 3 车型，是在 2014 年 7 月；后来到了 2016 年 3 月 31 日，该车才正式发布，售价 3.5 万美元——然而，在当时的发布会上，马斯克就表示，Model 3 将在 2017 年年底发货。

由此可见造车的艰难。

2017 年 7 月，Model 3 开始量产；当时预计每周生产 1000 台车，到年末每周产量达到 5000 台——然而直到当月底，特斯拉才交付了首批 30 辆 Model 3。

然而后来事实证明，Model 3 的量产计划被大幅度延迟；实际上，特拉斯在 2017 年第三季度只生产了 260 辆车，大幅低于马斯克的预期；每周 5000 辆 Model 3 的生产计划，也延迟到 2018 年第一季度末。

当时，针对 Model 3 量产的问题，马斯克表示：如果地狱分为九个等级，那么几个月前特斯拉超级工厂处在最残酷的 “第九等级”，而现在到了 “第八等级”。

到了 2018 年 1 月，多名特斯拉现任和离任雇员向 CNBC 透露，特斯拉的电池生产问题比公司承认的更为严重。

有报道称，2018 上半年，为了解决 Model 3 的量产问题，马斯克都没有时间回家和洗澡，睡觉都在办公室——甚至在 2018 年 6 月，马斯克的生日都是在特斯拉办公室度过的。

2018 年 8 月，马斯克接受了《纽约时报》采访，详细披露了他的真实生活：他每周工作 120 个小时，缺少社交生活以及依靠一种名为 Ambien 的安眠药来帮助睡眠——这篇文章让特斯拉股价在一天之内下跌了 9%。

在那次采访中，马斯克还表示：

过去一年是我职业生涯中最为艰难与痛苦的一年，这一年实在是糟糕透顶了。

可以看到，特斯拉的至暗时刻，其实就是 Model 3 量产产能爬坡的那段时间——雷 锋网 (公众号：雷 锋网)注意到，那段时间，特斯拉的股价的确在 60 元上下，差不多在如今十分之一的水平。

苹果造车：山雨欲来风满楼

在造车领域，特斯拉已经上演了一个精彩的逆袭故事；而如今马斯克的最新爆料，又增加了这个故事的戏剧性——同时，这个故事也说明了一点：马斯克不喜欢苹果。

马斯克对苹果存在负面看法，其实在很大程度上也与传闻中的苹果造车计划相关。

实际上，早在 2014 年，就有媒体报道了苹果的 Project Titan 造车计划；后来 Tim Cook 造访宝马公司德国总部，并且从大众、英伟达等企业挖来了无人驾驶人才，也从特斯拉挖了一些工程师。

2015 年 10 月，在接受德国报纸 Handelsblatt 采访时，有人问他如何看待苹果从特斯拉挖人的行为，马斯克则不无讽刺地表示：

他们雇佣的都是我们开除的。我们总是开玩笑地将苹果称为 “特斯拉坟场”（Tesla Graveyard）。如果你在特斯拉混不下去，你就去苹果好了。我不是在开玩笑。

他还表示，汽车可比智能手机和智能手表复杂多了，“你不能直接就到一个像富士康这样的供应商那里说：给我造一辆车”。

然而，真正能够代表特斯拉和苹果在人才方面的角逐的，是 Doug Field。

Doug Field 曾是苹果 Mac 硬件工程副总裁，后来在特斯拉待了 5 年，负责 Model 3 的车辆工程和制造，马斯克对他的评价是 "世界上最有才华的工程管理人才"——有趣的是，Doug Field 后来又从特拉斯回到了苹果。

不过，需要说明的是，在 2017 年之前，苹果官方从来没有公开承认过其在造车或者自动驾驶方面的计划——然而在 2017 年，苹果 CEO Tim Cook 第一次证实该公司正在研发自动驾驶软件，他表示：

我们专注于自动驾驶系统。这是一项我们认为非常重要的核心技术。我们把它看作是所有人工智能项目之母。这可能是最困难的人工智能项目之一。

2018 年，Tim Cook 在接受 CNN 采访时也表示，苹果确实在汽车领域进行布局，不过并不是之前所传的造车，而是特别强调了侧重于研发自主软件系统；他还表示：

苹果不一定非要推出自动驾驶汽车，自主系统可能是所有机器学习产品的基础，将来能够用在企业的诸多产品和服务当中。

据《科创板日报》报道，2019 年后，苹果在智能汽车领域的落子明显加快，在汽车领域的专利大量获批，专利覆盖广泛，包括自动导航、充电技术、CarPlay 车载系统、车体结构优化、车内安全设施等多方面技术。

其中在 2019 年 6 月，苹果收购了由吴恩达担任董事的自动驾驶汽车初创公司 Drive.ai。

值得一提的是，在 2020 年的 WWDC 上，苹果还介绍了电动车导航、CarPlay 系统、手机钥匙三大新功能。不仅如此，就在 12 月上旬，彭博社还报道称，苹果自动驾驶部门换帅，由负责 AI 的高级副总裁 John Giannandrea 接任，全权负责苹果自动驾驶系统的后续开发。

一言以蔽之：苹果的造车计划，已经是山雨欲来风满楼。

苹果与特斯拉，恐怕必然会有一战

苹果和特斯拉，一个是全球市值排名第一的科技巨头，一个是电动汽车细分领域无可争议的先驱和王者——从目前的情况来看，它们未来将产生越来越大的交集。

不过，在电动汽车这个领域，苹果终究是后来者。

根据中国台湾媒体的最新报道，苹果已经向和大、和勤、富田等台湾汽车零部件企业提出了备货要求，并将相关业者列入首波供应链；而根据路透社的最新报道，苹果正在推进自动驾驶技术和电池技术，并且致力于在 2024 年推出一款新车。

对于苹果的造车计划，华尔街众说纷纭。比如说摩根士丹利分析师 Adam Jonas 认为：

汽车行业现有企业面临着竞争风险。重要的是，苹果拥有资金和吸引并留住顶尖人才的能力。我们并不认为苹果想要像今天的汽车公司设想的那样进入汽车行业。但苹果可能有兴趣通过硬件、软件和服务的垂直整合来改善驾驶体验。

显然，他是看好苹果造车，但同时《巴伦周刊》则认为苹果造车不是个好主意。

无论如何，市场已经感受到了苹果对特斯拉的威胁。

比如说，美股数据显示，12 月 21 日和 22 日，特斯拉股价出现了连续下跌，累计跌幅高达 7.86%，市值也蒸发了 518 亿美元（约合人民币 4300 亿元）。而在同样时间段内，苹果的股价则连续两天上涨，累计涨幅 4.13%，市值增长了 888 亿美元。

某种程度上，马斯克在 Twitter 对苹果的揶揄，也似乎表明他已经感受到了来自苹果的威胁。

好在，电动汽车制造的难度更大，而 2024 年也尚且遥远，马斯克还有足够的时间，去迎接来自苹果的巨大挑战。

但二者之间的一场大战，恐怕是难以避免了。