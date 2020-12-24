美股涨跌不一：京东上涨 3.23%，英伟达下跌 2%，哔哩哔哩跌逾 3%

北京时间 12 月 24 日消息，美股今天涨跌不一，纳指创盘中新高后收跌。截至收盘，道指涨 114.32 点，涨幅为 0.38%，报收 30129.83 点；标普 500 指数涨 2.75 点，涨幅为 0.07%，报收 3690.01 点；纳指跌 36.8 点，跌幅为 0.29%，报收 12771.11 点。

美国主要科技巨头多数下跌：

图 2：美国主要科技巨头

中国主要科技股多数上涨：

图 3：中国主要科技股

中概股股价

其他中概股涨跌不一，其中上涨的公司包括：

图 4：上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

图 5：与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

图 6：下跌的其他中概股

图 7：与广汽达成合作协议，荔枝股价大涨近 12%

荔枝昨晚公告称，公司已与广汽集团旗下埃安新能源和广汽乘用车公司签订了合作协议，联合探索车载音频市场的商机。根据协议，双方的合作，将包括将荔枝丰富的音频内容整合在埃安新能源和广汽乘用车公司旗下多款车型的车载系统中。利用其先进的人工智能和音频技术，及其具有沉浸感和丰富多样的草根内容，荔枝计划将其丰富的音频体验带给多种生活场景中的用户。今天盘前交易中，荔枝股价一度上涨 22.93%，暂报 4.45 美元。常规交易中，荔枝股价上涨 0.43 美元，涨幅为 11.85%，报收于 4.06 美元，盘中一度摸高 4.36 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股涨跌互现，其中上涨的公司包括：

图 8：上涨的其他国外科技股

与上一交易日持平的公司包括：

图 9：与上一交易日持平的其他国外科技股

下跌的公司包括：

图 10：下跌的其他国外科技股

图 11：面临多起诉讼，明年 Alphabet 和 Facebook 股价仍可能上涨两位数

据高盛称，多起法律诉讼不会打压明年 Alphabet（谷歌母公司）和 Facebook 业绩的增长，它们的股价将在当前水平上再上涨两位数。分析师希思 · 特里（Heath Terry）星期二晚些时候发表投资报告，给予 Alphabet 和 Facebook 股票 “买进”评级。他给出的 Alphabet 目标股价为 2250 美元，比当前股价高出 30%。高盛给出的 Facebook 目标股价为 330 美元，比当前股价高出 22%。今年以来，科技巨头是市场赢家。科技股权重较高的纳斯达克综合指数上涨 43%，是标普 500 指数涨幅的近 3 倍。虽然面临日趋严格的监管，低利率和远程办公、学习，对科技股股价上涨起到了推波助澜作用。谷歌面临美国司法部和越来越多州的诉讼，Facebook 则因反垄断事务遭到美国联邦贸易委员会和 40 个州起诉。这些诉讼是美国政府削弱科技巨头在包括通信、文化在内的各个领域影响力而采取措施的一部分。今天常规交易中，Alphabet 股价上涨 8.88 美元，涨幅为 0.52%，报收于 1732.38 美元，盘中一度摸高 1747.99 美元；Facebook 股价上涨 1.02 美元，涨幅为 0.38%，报收于 268.11 美元，盘中一度摸高 272.17 美元。今年以来，Alphabet 股价累计上涨 29%，Facebook 累计上涨 32%，高于标普 14.7% 的涨幅。

图 12：5G 智能手机销量明年增长逾 1 倍

投资公司 Baird 分析师特里斯坦 · 盖拉（Tristan Gerra）发表投资报告，给予高通股票 “跑赢大盘”评级和 200 美元的华尔街最高目标股价，今天常规交易中，高通股价上涨 0.62 美元，涨幅为 0.42%，报收于 146.96 美元，盘中一度摸高 151.53 美元。盖拉认为，鉴于 2021 年及之后 5G 网络和设备的普及，高通显而易见将从中受益。盖拉在投资报告中写道，“高通位于正在展开的 5G 周期的中心，5G 的应用场景最终将由智能手机拓展到更多终端市场，其中包括汽车和物联网。”他还指出，高通基于 ARM 的骁龙处理器 “即将在笔记本中普及”。从更长期来看，高通 “已做好准备将其技术用于人工智能应用，特别是在汽车和消费设备领域”。盖拉认为，未来一年将有多个因素推动高通股价上涨。他说，2021 年 5G 手机销量将增长逾 1 倍，高通中国市场份额有所增长。他还预计，5G 网络的应用场景不仅仅局限于手机，还将应用在制造、零售、医疗、无人驾驶和驾驶辅助等领域。盖拉指出，目前高通与所有主流智能手机厂商签订了为期多年的 5G 许可协议。盖拉还看到了高通在基带芯片市场 “营收大幅增长”的潜力。他指出，高通手机基带技术目前受到包括两大主要手机厂商（指苹果和三星）的青睐。