OPPO Reno5 Pro+ 今日发布：搭载骁龙 865，机身会变色

12 月 10 日，OPPO 正式推出新一代 Reno 系列新机，先期发布的包含 Reno5、Reno5 Pro 两个版本，二者在首销开售的 10 分钟销售额便破亿。值得注意的是，在此前的预热中还有一款 “超大杯”版本，也就是 Reno5Pro+，官方表示其将于 12 月 24 日也就是今天下午 15:30 正式发布。随着发布会进入最后的倒计时，关于该机的外观和配置信息也几乎彻底得到揭晓。

外观方面，与此前的曝光基本一致，全新的 OPPOReno5 Pro + 将采用的是一块 6.55 英寸单挖孔曲面屏，全系采用玻璃机身 + 星钻工艺设计。其中黑色的浮光夜影配色还将独占全新一代的电致变色技术，可以自由调节颜色，通过类似柔性显示面板等手段将内容在手机上所展示。此前的星河入梦配色已经让外界十分惊艳，而采用电致变色技术的 Reno5 Pro + 想必也会有着更加出色的外观。此外，该机机身厚度仅 7.99mm，重 184g。

配置方面，全新的 OPPO Reno5Pro + 将搭载骁龙 865 处理器，前置 3200 万像素自拍镜头，后置 5000 万像素主摄 + 1600 万像素超广角 + 1300 万像素长焦 + 200 万像素微距的四摄相机模组，其中 5000 万主摄将首发搭载 OPPO 与索尼联合研制的 IMX766 传感器，从官方此前公布的海报中的 “猎光”一词中不难猜测，即便是在暗光环境下，该传感器也能保证更高的进光量提升。此外，该机将内置 4200mAh 电池，支持 65W 超快闪充。

据悉，全新的 OPPO Reno5 Pro + 将于今日 15:30 正式发布，作为 OPPO 今年的收官之作，Reno5 系列尤其 Reno5 Pro + 或将成为明年 OPPO 的第一个开门红。